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    Чем закончится для «Сан-Хосе» пятый кряду гостевой матч?

    «Миннесота» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Хосе»
    Брент Бёрнс
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 23 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2021 года
    Миннесота
  • НХЛ
    •  Миннесота 04:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
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    «Миннесота»

    За 4 игры в новом сезоне хоккейный клуб из Сент-Пола сумел набрать 6 очков, благодаря чему в Западном дивизионе он занимает второе место.

    В дебюте регулярного чемпионата «Миннесота» дважды встретилась с «Лос-Анджелесом». В первом поединке против «Кингз» дело дошло до овертайма, где Кирилл Капризов принес «дикарям» победу (4:3).

    Во втором матче команда Дина Эвансона снова владела преимуществом, но настойчивость «Лос-Анджелеса» перевела дуэль в дополнительное время. За 11 секунд до сирены Маркус Йоханссон забросил в ворота «монархов» победную шайбу (4:3).

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    Затем были встречи с «Анахаймом». В первом поединке «Миннесота» ничем не ответила на единственный гол «уток» (0:1), а в другой игре «Минни» одержала верх (3:2).

    «Сан-Хосе»

    Ребята из Сан-Хосе, штат Калифорния, приняли участие в 4-х матчах сезона, где сумели раздобыть 4 балла. В Западном дивизионе команда идет пятой.

    В дебюте «регулярки» «Сан-Хосе» пару раз встретился с «Аризоной». Первая игра в Глендейле дошла до серии буллитов, в которой «Шаркс» победили (3:3, 2:1).

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    • Во втором матче «Сан-Хосе» также навязал «Аризоне» борьбу и даже повел в счете, вот только потом «Йотис» накидали 5 шайб, а ребята Боба Бугнера забили еще 2 гола. В итоге «рыбы» потерпели поражение (3:5).

    В двух следующих поединках «акулы» сошлись в дуэли с «Сент-Луисом». Голевую перестрелку в первой встрече «Сан-Хосе» проиграл (4:5). Во втором матче результативность была низкой, а коллектив Бугнера оказался сильнее в серии буллитов (1:1, 1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.52, а на победу «Сан-Хосе» — 3.05.

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    В предстоящем матче на одном льду сойдутся схожие по силе команды, поединки которых на старте «регулярки» получились непредсказуемыми.

    Но в трех недавних очных встречах против «Миннесоты» «Шаркс» в гостях добыли сухие победы (0:4; 0:3; 0:2). В грядущем матче «рыбы» также могут неприятно удивить хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Сан-Хосе» или ничья с коэффициентом 1.77.

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