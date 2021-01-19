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    «Виннипег» навяжет борьбу «Торонто»

    «Торонто» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 19 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Виннипег»
    Марк Шайфли
    В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Торонто»

    Сыграв в трех матчах нового сезона, команда из Торонто получила 4 очка. В Северном дивизионе она на данный момент является первой.

    На старте «регулярки» «Торонто» провел встречу с «Монреалем». Заруба двух канадских соперников подарила 8 голов в основное время, после чего «листочки» забросили еще одну шайбу в овертайме и в итоге победили — 5:4.

    Затем команда Шелдона Кифа сразилась с «Оттавой». Первый матч оказался для «Мэйпл Лифс» провальным (3:5). В этой дуэли «Торонто» дважды выходил вперед, но по итогу встречи позволил «сенаторам» перехватить инициативу.

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    Второй матч против «Сенс» «Торонто» уже выиграл (3:2). По ходу игры ребята Кифа нанесли 40 бросков в створ, что практически в два раза превысило попытки «Оттавы». А 7.5% угроз превратились в голы.

    «Виннипег»

    Коллектив из Виннипега успел пока сыграть лишь в одном матче НХЛ. На данный момент команда имеет 2 очка и находится в верхней части таблицы Северного дивизиона.

    А встретился «Виннипег» в нынешнем сезоне с «Калгари». Домашний матч получился результативным и дошел до дополнительного времени. В овертайме шайба Патрика Лайне принесла «Джетс» победу (4:3).

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    • В игре с «Калгари» ребята Пола Мориса были хороши в атаке. Суммарно они нанесли 34 броска в створ, 11.76% из которых стали результативными.

    Прошлую «регулярку» «Виннипег» закончил на девятом месте в Западной конференции и попал в плей-офф. Оттуда «Джетс» вылетели от того же «Калгари» — 1:3.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 2.10, на ничью они дают коэффициент 4.68, а на победу «Виннипега» — 2.97.

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    Дома «Торонто» будет фаворитом, однако начало сезона показало, что у команды Кифа не все идеально в защите. В двух матчах из трех «листья» пропустили 3+ шайбы, что не может не напрягать коллектив.

    В гостях «Джетс» вполне способны огорчить «Торонто», отобрав очки. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» в матче за 1.76.

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