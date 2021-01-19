«Айлендерс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 19 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 19 января. Начало встречи — в 01:00 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Бруклинская команда за два матча получила 2 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона она на данный момент находится на шестом месте.

На старте сезона зрители могли насладиться битвой за Нью-Йорк, в которой «Айлендерс» сразился с «Рейнджерс». В первой игре «островитяне» победили — 4:0.

Но во второй встрече команда Барри Троца получила не менее достойный ответ — 0:5. В последней игре «Айлендерс» нанес всего 23 броска, что на 9 меньше, чем у «Рейнджерс», а отразить сумел 84.38% моментов хозяев.

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Прошлую «регулярку» «Айлендерс» закончил на седьмой позиции на «Востоке», а в плей-офф «Айлс» добрались до полуфинала, где уступили «Тампе» в серии — 2:4.

«Бостон»

Бостонский клуб в двух стартовых играх заработал 3 очка, поэтому он сейчас и находится в верхней части Восточного дивизиона.

В дебютных матчах «Бостон» зарубился с «Нью-Джерси». В обоих случаях в основное время была ничья. В первой встрече с «Девс» гости в «Пруденшал Центре» заработали нужный результат по буллитам (2:2, 1:0).

К послематчевым броскам дело шло и во второй игре. Но за 1.7 секунды до конца овертайма «Бис» пропустили контратаку и в итоге уступили (1:2).

Регулярный сезон 2019/20 «Бостон» закончил в качестве лидера Восточной конференции. А в плей-офф «Брюинз» сдали серию «Тампе» на стадии четвертьфинала — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» в первой домашней встрече оценивается в 2.70, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.26, а на победу «Бостона» — за 2.38.

Только в 2 играх из 10 последних с участием этих клубов суммарный тотал был больше 5. В других матчах соперники забивали в среднем 3.5 гола на двоих.

На старте сезона «Бостон» также пока не блещет игрой впереди, поэтому не стоит ожидать от игры в Нью-Йорке сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.76.