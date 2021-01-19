«Нэшвилл» — «Каролина». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 19 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 19 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

После двух стартовых матчей команда из Нэшвилла, штат Теннесси, имеет в своем резерве 4 балла, что позволяет ей занимать второе место в Центральном дивизионе.

Дважды «Нэшвилл» встретился с «Коламбусом». В дебютном матче «котам» пришлось отыгрываться во втором и третьем периодах, но камбэк хозяевам удался — 3:1.

Во второй игре «Смэшвилл» опять пропустил первым, вот только в итоге он победил более крупно — 5:2. В этом матче у команды Джона Хайнса была солидная реализация — 15.15% (5 ударов из 33), а также надежность у своих ворот (95.45% отраженных опасностей).

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Минувший сезон «Предс» закончили на шестой позиции на «Западе», а в плей-офф команды хватило лишь на 1/16 финала, где «хищники» уступили «Аризоне» — 1:3.

«Каролина»

Клуб из Роли, штат Северная Каролина, на старте сезона заработал два балла. Это позволяет ему находиться в верхней части таблицы Центрального дивизиона.

В первых матчах «регулярки» «Каролина» встретилась с худшей командой «Востока» по итогам прошлого сезона — «Детройтом». Первую игру «Кейнс» затащили спокойно — 3:0.

А во втором поединке подопечные Рода Бриндамора уже получили ответку — 2:4. В этой игре «Каролина» нанесла на 10 ударов в створ больше, чем «крылья», однако все решила низкая реализация гостей (6.45%) и средняя игра в защите (85% отбитых угроз).

Прошлый регулярный чемпионат «Каролина» закончила на шестой позиции, а в раунде на вылет она смогла дойти до 1/8 финала, где проиграла «Бостону» — 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.38, а на победу «Каролины» — 2.66.

Часто в очных играх этих команд победители чередуются. В минувшем сезоне коллективы зарубились между собой дважды. Сперва был сильнее «Нэшвилл» (3:0), а затем уже и «Каролина» разгромил соперника (4:1).

На старте сезона команды полны сил и демонстрируют высокую результативность. Поэтому можно ожидать веселой игры уже со старта. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 с коэффициентом 1.79.