«Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 19 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Арене Металлург» 19 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Клуб из Магнитогорска успел сыграть в 46 матчах регулярного первенства. За все это время он заработал 59 очков, благодаря чему на «Востоке» идет четвертым.

В четырех встречах из пяти в январе «Металлург» Мг победил. В начале этого года «сталевары» в родных стенах одержали верх над «Спартаком» (4:3).

Спустя несколько дней после сложной игры с москвичами «Магнитка» в Нижнем Новгороде хлопнула «Торпедо» (3:2). А 9 января было поражение от «Авангарда» (2:4).

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В следующем матче подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее «Динамо» Минск (4:2). Последний же поединок «Металлурга» Мг закончился победой над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Локомотив»

Ярославцы в 46 играх регулярного сезона заполучили 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда замыкает тройку сильнейших.

Новый год для «Локомотива» стартовал с неплохой серии из четырех побед, которая началась разгромом «Витязя» (7:1). В следующем матче ярославцы более скромно обошлись с «Сибирью» (3:2).

А еще в одной игре на «Арене-2000» хозяева разнесли СКА (4:1). Последним соперником в отрезке был клуб из Риги. В Латвии «Локо» крупно обыграл «Динамо» Рига (4:1).

Обломалась серия побед в матче со «Спартаком» (3:4). Позже «Локомотив» успел раскатать ЦСКА (3:0). Недавняя встреча закончилась для коллектива Андрея Скабелки разгромом от «Трактора» (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.68.

Оба клуба, несмотря на недавние потери, сейчас хороши. Они часто побеждают в основное время и идут в верхней части таблицы своих конференций.

С 2015-го года «Магнитка» и «Локо» встретились в Магнитогорске 5 раз. В каждом матче верх брали хозяева. И только однажды суммарный тотал перевалил за 5 голов.

В грядущем поединке у «сталеваров» также имеются неплохие шансы на победу, но крупного счета снова не будет. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет и тотал меньше 6.5 за 1.93.