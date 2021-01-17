«Барыс» — «Амур». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 17 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Барыс Арене» 17 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

После 43 проведенных матчей в регулярном первенстве клуб из Нур-Султана занимает восьмую позицию в Восточной конференции с 49 баллами на счету.

Новый год начался для казахстанской команды двумя встречами с «Амуром» на «Платинум Арене». Первую игру «Барысу» удалось вытащить в серии буллитов (4:4, 3:2).

Однако во втором матче ребята Юрия Михайлиса получили от хабаровчан достойный ответ — 1:5. Затем «барсы» сумели обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге (2:3).

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А в двух недавних встречах казахстанцы уступили крупно. Сперва они влетели «Ак Барсу» (2:4), после чего был разгром от «Салавата Юлаева» (3:6).

«Амур»

Хабаровский клуб пока никуда не делся с десятой строчки в таблице Восточной конференции. На его счету имеется 38 баллов, а от девятого «Витязя» команда отстает на 4 пункта.

В конце года «Амур» потерпел четыре поражения. В неприятной полосе «тигры» уступили «Сибири» в основное время (2:3) и по буллитам (2:2, 1:2).

Продолжилась серия неудач матчами с «Барысом» (2:5) и «Автомобилистом» (0:3). В начале этого года хабаровчане снова уступили казахстанцам в послематчевых бросках (4:4, 2:3).

Но в следующих встречах «Амур» выбил три из трех. В своих недавних матчах подопечные Сергея Светлова одержали верх над «Барысом» (5:1) и дважды над «Куньлунем» (5:4; 3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.65, ничья оценивается в 4.54, а победа «Амура» — в 4.36.

В последних матчах команда Сергея Светлова играет смелее и забивает соперникам много. Однако в грядущей встрече гостям будет трудно отобрать очки у мотивированного «Барыса».

Несмотря на это, хабаровчане навяжут борьбу и вновь устроят голевое сражение. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.64.