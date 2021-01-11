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    Чья серия побед продолжится в Москве?

    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 11 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Локомотив»
    Максим Осипов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Арене-2000» 11 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Января 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Спартак»

    В 44 играх регулярного первенства московскому клубу удалось раздобыть 48 баллов, благодаря чему в таблице Западной конференции он находится на седьмом месте.

    Концовку 2020-го «Спартак» смазал. В двух домашних встречах красно-белые были разгромлены соперниками. Сперва в родных стенах «гладиаторы» крупно влетели «Динамо» Москва (0:6).

    А в следующем поединке подопечные Олега Знарка не справились с «Динамо» Рига (2:5). Этот год стартовал для столичного клуба с поражения от «Металлурга» Мг (3:4).

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    Но в недавних гостевых матчах «Спартак» был хорош и выдал два ярких перформанса. В Челябинске красно-белые снесли «Трактор» (6:2), а затем в городе Хельсинки «народная команда» хлопнула «Йокерит» (4:1).

    «Локомотив»

    Ярославский коллектив в 43 поединках регулярного сезона набрал 61 очко. В таблице Западной конференции он замыкает тройку лидеров.

    Как и «Спартак», «Локомотив» проиграл два последних матча прошлого года. Но это были гостевые встречи, в которых ярославцы уступили с минимальной разницей в счете.

    На «Хартвалл Арене» «железнодорожники» потерпели поражение от «Йокерита» в дополнительное время (3:4), а в «Нагорном» «Локо» влетел «Торпедо» (5:6).

    Но в 2021-м подопечные Андрея Скабелки пока только побеждают. В четырех матчах кряду «Локомотив» обыграл «Витязь» (7:1), «Сибирь» (3:2), СКА (4:1) и «Динамо» Рига (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.04.

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    В 2021-м «Локо» хорош. Ребята Скабелки сейчас выигрывают и забивают много. Кроме того, в трех матчах из четырех последних ярославцы обеспечивали себе перевес в 3+ шайбы.

    «Спартак» в парочке недавних игр также выстрелил громко, но продлить выигрышную серию до трех и больше матчей красно-белым в текущем сезоне удавалось только раз.

    Поэтому нестабильная московская команда рискует потерять очки. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче за 1.66.

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