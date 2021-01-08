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    Продолжит ли «Ак Барс» выигрывать?

    «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 8 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Трактор»
    Кирилл Петров
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 8 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    После 42 поединков в регулярном первенстве команда из Казани имеет 66 очков в копилке. В Восточной конференции она с большим отрывом лидирует.

    На данном этапе сезона «Ак Барс» находится в прекрасной форме. «Коты» сейчас сносят всех своих соперников и побеждают девять матчей кряду. Выигрывают казанцы в основное время.

    Достойная серия подопечных Дмитрия Квартальнова началась с победы над «Нефтехимиком» (6:1). А затем «барсы» на «Татнефть-Арене» обыграли «Авто» (2:0), «Магнитку» (3:0), «Динамо» Минск (7:2) и «Йокерит» (4:1).

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    Далее в разъездах «Ак Барс» раскатал «Йокерит» (4:1), «Спартак» (3:0) и «Динамо» Москва (7:2). А 6 января ребята Квартальнова победили «Динамо» Москва (2:1).

    «Трактор»

    Челябинский клуб также сыграл в 42 матчах регулярного сезона. Сейчас с 50 баллами в копилке он занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

    На чужих аренах «Трактор» сыграл четырежды в последних пяти дуэлях. В парочке матчей «танкистам» удалось победить в основное время.

    В тех поединках подопечные Анвара Гатиятулина завершили все с одинаковым счетом и минимальной разницей. В Екатеринбурге гости взяли верх над «Авто» (3:2), а в Нижнекамске они разобрались с «Нефтехимиком» (3:2).

    В последних играх прошлого года «Трактор» потерпел поражения от «Куньлуня» (3:4) и «Авангарда» (3:5). Неудачно для челябинцев начался и 2021-й. Дома команда Гатиятулина крупно влетела «Спартаку» (2:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.44, а на победу «Трактора» — 4.18.

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    Пока «Трактор» сбавляет обороты и проигрывает, пропуская минимум 4 гола за матч, «Ак Барс» продолжает идти уверенно и с каждым поединком увеличивает победную серию.

    Уже в предстоящей игре хозяева могут добить этот отрезок до десятка, что будет хорошей мотивацией для команды Квартальнова. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» с форой -1 за 1.87. 0

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