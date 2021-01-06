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    Закончит ли Россия МЧМ третьей?

    Финляндия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия U20 — Россия U20
    Марат Хуснутдинов
    В рамках матча за третье место на Молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Финляндии 6 января сыграет с командой России. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 01:30 мск. Прогноз на Финляндия U20 — Россия U20.

    Финляндия

    В плей-офф Молодежного чемпионата мира финская сборная вышла со второго места. В четырех матчах на групповой стадии она завоевала 9 зачетных баллов и отстала от Канады всего на 3 пункта.

    На старте МЧМ Финляндии пришлось повозиться с Германией, но все же «львята» одержали победу — 5:3. Во второй встрече коллективу Антти Пеннанена было уже легче. Она разгромила Швейцарию — 4:0.

    Далее финны спокойно разобрались со Словакией (6:0), а единственное поражение в групповом раунде Финляндия потерпела от Канады 1 января (1:4).

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    В четвертьфинале МЧМ ребята Антти Пеннанена одержали верх над Швецией, а вот в 1/2 Финляндия не справилась с США и уступила Штатам в результативном поединке — 3:4.

    Россия

    Российская сборная в группе B была уверенной и финишировала второй. За четыре поединка она набрала 8 очков, отстав от лидерской позиции всего на 1 пункт.

    Уже в первом серьезном матче «красная машина» переиграла США — 5:3. Единственная осечка случилась во второй игре, когда Россия неожиданно потерпела поражение от Чехии (0:2).

    Но за ту потерю ребята Игоря Ларионова отыгрались на бедной Австрии, разгромив ее с разницей в 6 голов — 7:1. А в битве за вторую позицию россияне хлопнули Швецию в дополнительное время — 4:3.

    На стадии четвертьфинала Россию ждала Германия. В этом поединке «красная машина» не без проблем справилась с «бундестим» (2:1). А вот в битве с Канадой команда Ларионова дрогнула и проиграла разгромно (0:5).

    Прогноз и ставка

    На победу Финляндии в игре за третье место букмекеры дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.54, а на победу России — 2.19.

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    Россияне считались одними из фаворитов в гонке за золото, но против Канады он не выстояли и теперь придется довольствоваться поединком за бронзу.

    В предстоящей встрече ребята Ларионова попытаются реабилитироваться за полуфинальный провал и сделают все, чтобы покинуть турнир в топ-3. Наши прогноз и ставка — победа России в матче с коэффициентом 1.76. 0

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