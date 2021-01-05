США U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2021 года

В рамках полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 5 января сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на США U20 — Финляндия U20.

США

Американская сборная на групповом этапе сумела финишировать первой. За четыре поединка она набрала 9 зачетных баллов.

Дебютная встреча оказалась для США неудачной. В противостоянии с Россией Штаты проиграли (3:5). А в следующем матче эта команда разнесла Австрию — 11:0.

Третий поединок коллектив Нэйта Лимана также закончил разгромной победой над Чехией (7:0). А позже американцы раскатали Швецию (4:0).

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В плей-офф МЧМ США встретились со Словакией. На стадии четвертьфинала Штаты без особых проблем разобрались с соперником и прошли дальше — 5:2.

Финляндия

Финская сборная в четырех матчах групповой стадии смогла насобирать 9 баллов, благодаря чему в турнирной таблице она заняла второе место, отстав от лидеров на 3 пункта.

В дебютной встрече МЧМ Финляндия сошлась с Германией. В этой игре «львята» победили уверенно — 5:3. А затем они разгромили Швейцарию в следующем поединке — 4:1.

Самым простым для коллектива Антти Пеннанена оказался матч против Словакии, в котором финны разгромили соперников — 6:0.

Позже Финляндия потерпела поражение от Канады — 1:4, а в четвертьфинальном поединке подопечные Антти Пеннанена одержали верх над Швецией (3:2).

Прогноз и ставка

Победа США в этой встрече оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу Финляндии — 4.40.

В предстоящем матче американцы будут явными фаворитами, поскольку у Финляндии, несмотря на их удачные результаты, имеются проблемы в играх с большими соперниками.

Команда Лимана уверенно разберется со «львами» и не упустит свой шанс сыграть в финале. Наши прогноз и ставка — победа США с форой -1 за 1.67. 0