ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноВозвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»? Фрагмент матчаРоссия вымучила победу над Германией и вышла в полуфинал МЧМ Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Вест Бром», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона»
  • 16:49
    • Дзюба опередил Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года
  • 16:23
    • «Интер» отправил в ворота «Кротоне» шесть голов
  • 16:13
    • Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Германии
  • 16:04
    • Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
  • 13:37
    • Головин не попал в топ-100 игроков Лиги 1 по версии Get French Football
  • 13:08
    • СМИ: «Ростов» не намерен приобретать Кокорина
  • 09:14
    • Сборная США пробилась в полуфинал МЧМ, Россия сыграет с Канадой
    Все новости спорта

    Справится ли команда США с Финляндией?

    США U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз и ставки на США U20 — Финляндия U20
    Артур Калиев
    В рамках полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 5 января сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на США U20 — Финляндия U20.

    США

    Американская сборная на групповом этапе сумела финишировать первой. За четыре поединка она набрала 9 зачетных баллов.

    Дебютная встреча оказалась для США неудачной. В противостоянии с Россией Штаты проиграли (3:5). А в следующем матче эта команда разнесла Австрию — 11:0.

    Третий поединок коллектив Нэйта Лимана также закончил разгромной победой над Чехией (7:0). А позже американцы раскатали Швецию (4:0).

    Все прогнозы на хоккей

    В плей-офф МЧМ США встретились со Словакией. На стадии четвертьфинала Штаты без особых проблем разобрались с соперником и прошли дальше — 5:2.

    Финляндия

    Финская сборная в четырех матчах групповой стадии смогла насобирать 9 баллов, благодаря чему в турнирной таблице она заняла второе место, отстав от лидеров на 3 пункта.

    В дебютной встрече МЧМ Финляндия сошлась с Германией. В этой игре «львята» победили уверенно — 5:3. А затем они разгромили Швейцарию в следующем поединке — 4:1.

    Самым простым для коллектива Антти Пеннанена оказался матч против Словакии, в котором финны разгромили соперников — 6:0.

    Позже Финляндия потерпела поражение от Канады — 1:4, а в четвертьфинальном поединке подопечные Антти Пеннанена одержали верх над Швецией (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа США в этой встрече оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу Финляндии — 4.40.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В предстоящем матче американцы будут явными фаворитами, поскольку у Финляндии, несмотря на их удачные результаты, имеются проблемы в играх с большими соперниками.

    Команда Лимана уверенно разберется со «львами» и не упустит свой шанс сыграть в финале. Наши прогноз и ставка — победа США с форой -1 за 1.67. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Беневенто — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.35
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМ
  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
    • 14:45 28/12/2020
    США U20 — Финляндия U20. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2021 года. Прогноз на США U20 — Финляндия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры