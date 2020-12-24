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    На «Уралец-Арене» голов будет много

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
    Сергей Зборовский
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

    «Автомобилист»

    Хоккейный клуб из Екатеринбурга после 36 сыгранных матчей регулярки имеет в своей копилке 42 балла. В турнирной таблице Восточной конференции он пока находится на шестой строчке.

    С 16 ноября по 10 декабря «Автомобилист» проиграл десять поединков кряду. Зимой екатеринбуржцы продолжили эту печальную серию разгромным поражением от «Динамо» Москва (2:7).

    После встречи со столичным клубом «Авто» еще трижды потеряло очки. В одном из матчей подопечные Билла Питерса оказались слабее «Ак Барса» (0:2). Далее команда влетела «Авангарду» (1:3) и СКА (2:7).

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    Прервать затянувшуюся полосу проблем «Автомобилисту» удалось благодаря уверенной победе над «Металлургом» Мг 13 декабря (4:0). Но после Евротура «Авто» снова осталось без баллов, уступив «Трактору» (2:3).

    «Салават Юлаев»

    Представители Уфы успели выйти на лед 39 раз. В этих поединках «юлаевцы» смогли заработать 47 очков, благодаря чему они закрепились в топ-5 Восточной конференции.

    Но начало декабря получилось для «Салавата Юлаева» ужасным. Команда четырежды встретилась с сильными соперниками и проиграла все эти матчи в основное время с разницей в 2+ шайбы.

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    • Сперва была игра против «Йокерита» на «Хартвалл Арене». В Финляндии гости не справились с «шутами» (1:3). Затем на «Уфа-Арене» команда Томи Ламсы уступила «Динамо» Москва (0:3), «Магнитке» (1:3) и снова «Йокериту» (0:3).

    Однако неприятный отрезок был прерван во встрече с «Сибирью» 13 декабря. Тогда уфимцы смогли победить — 3:1. А в последнем матче «Салават Юлаев» в родных стенах разбил «Динамо» Минск (8:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30. Ничья оценивается в 4.04, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.68.

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    На данном этапе регулярки обе команды забуксовали и начали транжирить очки. Конечно, у «юлаевцев» не такая проблемная серия, как у «Авто», но все же 4 поражения кряду нельзя назвать приятным исходом.

    В очном противостоянии соперники должны зарубиться в открытый хоккей и показать высокую результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.69. 0

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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