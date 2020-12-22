«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск.

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы успел сыграть в 38 поединках регулярного первенства. В этих матчах он заработал 45 очков, благодаря чему занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В декабре «Салават Юлаев» принял участие в пяти встречах. В четырех из них уфимцы в итоге проиграли. Второго числа гости на «Хартвалл Арене» оказались слабее «Йокерита» (1:3).

Затем команде Томи Ламсы посчастливилось провести четыре поединка в родных стенах. Но на своем льду «юлаевцы» крупно влетели «Динамо» Москва (0:3) и уступили «Металлургу» Мг (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

А после матча с «Магниткой» «Салават Юлаев» снова проиграл «Йокериту» (0:3). Однако 13 декабря коллективу из Уфы удалось выпутаться из неприятного отрезка благодаря победе над «Сибирью» (3:1).

«Динамо» Минск

Представители Белоруссии провели в регулярном сезоне 35 матчей, в ходе которых они набрали 43 очка. В турнирной таблице Западной конференции эта команда замыкает пятерку лидеров.

В декабре «Динамо» Минск вышло на лед пять раз. В пяти поединках «зубры» добыли три победы, две из которых были зафиксированы в основное время. В первом матче гости в Нижнекамске раскатали «Нефтехимик» (5:1).

А затем был выезд в Москву, где динамовцы неожиданно обыграли ЦСКА (4:2). Позже в родных стенах подопечные Крэйга Вудкрофта не справились с московским «Динамо» (2:3).

Далее «Динамо» Минск на «Татнефть-Арене» потерпело крупное поражение от «Ак Барса» (2:7), а в последнем своем матче «зубры» одержали верх над «Куньлунем» в послематчевых бросках (2:2, 2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Минск — 3.18.

В текущем сезоне эти клубы сошлись в очной битве всего раз. В Белоруссии «юлаевцы» были сильнее (4:3).

Сейчас две команды выступают нестабильно. Особенно «Салават Юлаев», который проиграл в четырех матчах на своем льду из пяти последних. А это дает право гостям рассчитывать на успешный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Минск с форой +1 за 1.63. 0