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    Сколько шайб Россия сможет забить финнам?

    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Первого канала 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Финляндия
    Алексей Марченко
    В матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 20 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 20 Декабря 2020 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 15:30 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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    Россия

    После двух матчей Кубка Первого канала «красная машина» лидирует в квартете с пятью очками и разницей голов — 8:4. От ближайших конкурентов сборная оторвалась на 1 балл.

    В первой встрече зимнего Евротура россияне зарубились со шведами. Этот поединок подарил шесть шайб в основное время, а сама игра завершилась в пользу команды Валерия Брагина в серии буллитов (3:3, 2:1).

    Солиднее Россия провела матч против Чехии. В первом и третьем периодах «красная машина» забросила соперникам по две шайбы. Высокая реализация (17.39%) помогла завершить встречу разгромной победой (4:1).

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    В осеннем созыве сборная России в трех поединках разработала 8 баллов, благодаря чему она одержала победу в Кубке Карьяла, обыграв Финляндию (6:2), Швецию по буллитам (1:1, 2:1) и Чехию (3:0).

    Финляндия

    В своих двух матчах Кубка Первого канала финская сборная забила 5 голов, а пропустила 6 шайб. Набрав 3 очка, она заняла третье место в таблице, отстав от России на 2 зачетных балла.

    Первая встреча в декабре далась Финляндии нелегко. В поединке с Чехией подопечные Юкки Ялонена несколько раз выходили вперед и в итоге они смогли справиться с попытками соперников отыграться (4:3).

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    • А в следующем поединке «львы» провалились. В битве со шведами Финляндия продемонстрировала низкую результативность (4.76%) и плохую игру в защите, из-за чего она получила от «трех корон» 4 шайбы (1:4).

    В Кубке Карьяла Финляндия оказалась на третьем месте с тремя очками. В ноябрьских поединках команда Ялонена уступила России (2:6), Чехии (0:2) и обыграла Швецию (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 4.50, а на победу Финляндии — 4.08.

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    На данный момент финская сборная испытывает проблемы с результатами и и пропускает много голов. В пяти последних встречах в сетку «львов» влетело 2+ шайбы.

    Ну а россияне никому не проигрывают в пяти матчах кряду. В предстоящем поединке команда Брагина может одержать вторую победу в Евротуре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0

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