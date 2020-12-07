«Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.

«Салават Юлаев»

В 35 встречах регулярного первенства уфимская команда смогла заработать 43 очка, благодаря чему в таблице Восточной конференции она замыкает пятерку лидеров.

С 20 по 28 октября «Салавату Юлаеву» посчастливилось провести четыре встречи кряду в родных стенах. В трех из них уфимцы победили. Сперва хозяева по буллитам обыграли «Спартак» (1:1, 3:2).

Затем подопечные Томи Ламсы разгромили «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2), а в четвертом поединке на своем льду его команда оказалась слабее СКА в серии послематчевых бросков (2:2, 1:2).

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В конце ноября «юлаевцы» в овертайме победили «Автомобилист» (0:1), а в двух декабрьских матчах «Салават Юлаев» потерпел поражения от «Йокерита» (1:3) и «Динамо» Москва (0:3).

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб успел сыграть в 34 поединках регулярного сезона, в ходе которых он набрал 44 балла. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой.

Совсем недавно «Металлург» Мг пережил неприятный отрезок из трех матчей без побед. А начался он с поражения на «Платинум Арене» от «Амура» в дополнительное время (1:2).

Далее подопечные Ильи Воробьева на своем льду были разгромлены «Северсталью» (1:4), а также обыграны «Ак Барсом» по буллитам (2:2, 1:2). С того момента прошло еще четыре встречи. И во всех «Магнитка» победила.

Сперва дома «сталевары» прихлопнули «Нефтехимик» (6:4), а затем команда Воробьева в гостях разбила «Торпедо» (2:4) и «Динамо» Москва (2:6). В последней игре на «Арене Металлург» «Магнитка» взяла верх над СКА (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.80.

В последних своих поединках команда из Уфы выглядит нестабильно. Три встречи из четырех недавних «юлаевцы» проиграли, а одну — затащили в овертайме.

«Магнитка» же после игрового спада набрала уверенную форму и вынесла четырех соперников кряду. Кроме того, в этих матчах «лисы» суммарно забили 18 голов. С такой форой гости вполне могут рассчитывать на очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.66. 0