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    Продлит ли «Магнитка» победную серию?

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 7 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
    Сергей Плотников
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Уфа-Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2020 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    В 35 встречах регулярного первенства уфимская команда смогла заработать 43 очка, благодаря чему в таблице Восточной конференции она замыкает пятерку лидеров.

    С 20 по 28 октября «Салавату Юлаеву» посчастливилось провести четыре встречи кряду в родных стенах. В трех из них уфимцы победили. Сперва хозяева по буллитам обыграли «Спартак» (1:1, 3:2).

    Затем подопечные Томи Ламсы разгромили «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2), а в четвертом поединке на своем льду его команда оказалась слабее СКА в серии послематчевых бросков (2:2, 1:2).

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    В конце ноября «юлаевцы» в овертайме победили «Автомобилист» (0:1), а в двух декабрьских матчах «Салават Юлаев» потерпел поражения от «Йокерита» (1:3) и «Динамо» Москва (0:3).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб успел сыграть в 34 поединках регулярного сезона, в ходе которых он набрал 44 балла. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой.

    Совсем недавно «Металлург» Мг пережил неприятный отрезок из трех матчей без побед. А начался он с поражения на «Платинум Арене» от «Амура» в дополнительное время (1:2).

    Далее подопечные Ильи Воробьева на своем льду были разгромлены «Северсталью» (1:4), а также обыграны «Ак Барсом» по буллитам (2:2, 1:2). С того момента прошло еще четыре встречи. И во всех «Магнитка» победила.

    Сперва дома «сталевары» прихлопнули «Нефтехимик» (6:4), а затем команда Воробьева в гостях разбила «Торпедо» (2:4) и «Динамо» Москва (2:6). В последней игре на «Арене Металлург» «Магнитка» взяла верх над СКА (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Салавата Юлаева» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.80.

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    В последних своих поединках команда из Уфы выглядит нестабильно. Три встречи из четырех недавних «юлаевцы» проиграли, а одну — затащили в овертайме.

    «Магнитка» же после игрового спада набрала уверенную форму и вынесла четырех соперников кряду. Кроме того, в этих матчах «лисы» суммарно забили 18 голов. С такой форой гости вполне могут рассчитывать на очки в Уфе. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг в матче с коэффициентом 1.66. 0

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