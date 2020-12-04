ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар Сульшер и Маркус РашфордСульшер заснул за рулем. Наставник «Юнайтед» проиграл тактическую битву Тухелю «Брюгге» — «Зенит»Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну «Реал»Судьба «Реала», интрига группы Н, призрачная надежда «Локомотива»
  • 17:21
    • «Лейкерс» и Дэвис договорились о продлении контракта
  • 17:03
    • Два игрока «Брюгге» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
  • 16:33
    • «Фламенго» не будет продлевать аренду форварда «Спартака»
  • 16:17
    • Головин приступил к тренировкам в общей группе
  • 16:02
    • «Спартак» потерпел третье поражение подряд
  • 13:49
    • Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски»
  • 13:12
    • Гол Овечкина признан лучшим в XXI веке
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Локо» очки на «Барыс Арене»?

    «Барыс» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Локомотив»
    «Барыс» — «Локомотив»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Барыс Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2020 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    Казахстанская команда из Нур-Султана в таблице Восточной конференции находится на девятом месте. За 28 матчей она набрала 29 очков, а от зоны плей-офф этот клуб отстает всего на 2 пункта.

    Во второй половине прошлого месяца «Барыс» лихорадило. Команда не могла победить в течение пяти матчей кряду. В четырех встречах из этого печального отрезка «снежные барсы» проиграли в основное время.

    Сперва подопечные Юрия Михайлиса дома крупно влетели минскому «Динамо» (1:4). А позже они уступили «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3). В трех остальных матчах казахстанцы были слабее «Авангарда» (2:5), «Салавата Юлаева» (1:4) и СКА (3:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Проблемная серия «Барыса» прекратилась 29 ноября. В тот день команда Михайлиса дома обыграла «Спартак» (2:1). А 1 декабря коллектив из Нур-Султана одержал верх над «Сочи» (2:0).

    «Локомотив»

    Хоккейный клуб из Ярославля уверенно закрепился в тройке сильнейших в Западной конференции. В 31 поединке регулярного первенства эта команда заработала 44 очка.

    У «Локомотива» в последнее время также имелись проблемы с результатами. В восьми недавних матчах ярославцы потерпели пять поражений. С 12 по 19 ноября «Локо» проиграл «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4).

    Затем подопечные Андрея Скабелки одержали верх над «Динамо» Рига (3:1). А после встречи с латвийцами «железнодорожники» в овертайме уступили «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4).

    В следующем поединке с минским клубом «Локомотив» сумел взять реванш, победив в дополнительное время (3:2), а 1 декабря команда Скабелки разгромила «Северсталь» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» в предстоящем матче оценивается в 2.97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.10.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Совсем недавно оба клуба штормило в разные стороны, из-за чего они потеряли много очков. Но в двух последних матчах соперники шли без поражений.

    В Нур-Султане снова проигрывать не захочет никто, но «Локо», который на длинной дистанции выглядел увереннее, будет фаворитом противостояния и попытается отобрать очки у хозяев встречи. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1.68. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Заря — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.68
  • Прогноз на матч ЛАСК — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Вольфсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лилль — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сивасспор — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.17
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч АЕК — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гент — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.23
  • Прогноз на матч Антверпен — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     Жозе Моуринью
  • Секретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ?
    • 16:30 28/11/2020     Сергей Семак
  • Кадровый кризис и неуверенный футбол. «Зенит» снова остается без победы
    • 19:30 28/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барыс» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры