«Барыс» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Барыс Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Локомотив».

«Барыс»

Казахстанская команда из Нур-Султана в таблице Восточной конференции находится на девятом месте. За 28 матчей она набрала 29 очков, а от зоны плей-офф этот клуб отстает всего на 2 пункта.

Во второй половине прошлого месяца «Барыс» лихорадило. Команда не могла победить в течение пяти матчей кряду. В четырех встречах из этого печального отрезка «снежные барсы» проиграли в основное время.

Сперва подопечные Юрия Михайлиса дома крупно влетели минскому «Динамо» (1:4). А позже они уступили «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3). В трех остальных матчах казахстанцы были слабее «Авангарда» (2:5), «Салавата Юлаева» (1:4) и СКА (3:4).

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Проблемная серия «Барыса» прекратилась 29 ноября. В тот день команда Михайлиса дома обыграла «Спартак» (2:1). А 1 декабря коллектив из Нур-Султана одержал верх над «Сочи» (2:0).

«Локомотив»

Хоккейный клуб из Ярославля уверенно закрепился в тройке сильнейших в Западной конференции. В 31 поединке регулярного первенства эта команда заработала 44 очка.

У «Локомотива» в последнее время также имелись проблемы с результатами. В восьми недавних матчах ярославцы потерпели пять поражений. С 12 по 19 ноября «Локо» проиграл «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3) и «Йокериту» (1:4).

Затем подопечные Андрея Скабелки одержали верх над «Динамо» Рига (3:1). А после встречи с латвийцами «железнодорожники» в овертайме уступили «Динамо» Минск (1:2) и «Динамо» Москва (3:4).

В следующем поединке с минским клубом «Локомотив» сумел взять реванш, победив в дополнительное время (3:2), а 1 декабря команда Скабелки разгромила «Северсталь» (5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» в предстоящем матче оценивается в 2.97, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.10.

Совсем недавно оба клуба штормило в разные стороны, из-за чего они потеряли много очков. Но в двух последних матчах соперники шли без поражений.

В Нур-Султане снова проигрывать не захочет никто, но «Локо», который на длинной дистанции выглядел увереннее, будет фаворитом противостояния и попытается отобрать очки у хозяев встречи. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» в матче с коэффициентом 1.68. 0