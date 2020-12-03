ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо» Минск.

ЦСКА

Московская команда в 33 матчах регулярного первенства набрала 53 очка, благодаря чему она с большим запасом лидирует в таблице Западной конференции, оторвавшись от конкурентов на 9 баллов.

С 12 по 21 ноября ЦСКА был непобедим в пяти матчах кряду. В этой серии «армейцы» обыграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0), «Локомотив» (3:1), «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Минск (5:1).

А 23 числа уверенный отрезок москвичей неожиданно прервала «Сибирь». На своем льду подопечные Игоря Никитина были разгромлены гостями из Новосибирска (1:5).

Все прогнозы на КХЛ

После осечки в поединке с сибиряками ЦСКА на выезде разгромил «Сочи» (4:1) и «Автомобилист» (5:1). А в последней игре «кони» не без проблем одолели «Куньлунь» в дополнительное время (3:2).

«Динамо» Минск

Белорусская команда вновь вернулась на четвертую строчку в турнирной таблице Запада. Приняв участие в 31 матче, она заработала 39 очков. От тройки лидеров этот клуб отстает на 5 пунктов.

После паузы в КХЛ, связанной с играми сборных, «Динамо» Минск провело серию из четырех поединков без поражений. В гостях «зубры» победили «Сибирь» (6:0), «Амур» (2:1) и «Барыс» (4:1).

А затем дома динамовцы обыграли «Сочи» в дополнительное время (3:2). Но 21 ноября серию без поражений обломал ЦСКА, которому подопечные Крэйга Вудкрофта влетели крупно (1:5).

Далее «Динамо» Минск в овертайме победило «Локомотив» (2:1) и «Витязь» (4:3), после чего белорусская команда уступила «Локо» в добавочном периоде (2:3). В последнем матче «зубры» раскатали «Нефтехимик» (5:1).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.34, на ничью они дают коэффициент 5.80, а на победу «Динамо» Минск — 7.40.

На данном этапе сезона «армейцы» демонстрируют высокую результативность. Их число голов уже перевалило за сотню. Но и у клуба из Минска с результативностью все в порядке.

Сейчас команда Крэйга Вудкрофта имеет третий лучший показатель в атаке среди соперников в Западной конференции (91 гол). Разумеется, в столице ей будет сложно претендовать на победу, но на парочку шайб гостей должно хватить. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 1.5 с коэффициентом 2.04. 0