«Сочи» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Динамо» Рига. Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 28 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Динамо» Рига.

«Сочи»

Благодаря латвийскому клубу команда из Сочи не последняя в Западной конференции. Сейчас она находится на десятом месте с 19 очками, добытыми в 29 играх регулярки.

В этом месяце «Сочи» успел выйти на лед 9 раз. И только в одном поединке «леопарды» выиграли. В победной встрече команда обыграла как раз «Динамо» Рига в гостях 12 ноября (3:1).

А после удачного выезда в Латвию подопечные Евгения Ставровского в Москве были раздавлены ЦСКА (0:7). В следующем гостевом поединке сочинцы уступили «Динамо» Минск в овертайме (2:3).

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Далее на «Хартвалл Арене» «Сочи» всухую проиграло «Йокериту» (0:3). А в родных стенах «леопарды» потерпели поражения от «Спартака» (3:5) и от ЦСКА (1:4).

«Динамо» Рига

Хоккейный клуб, представляющий Латвию, находится на последнем месте в таблице Западной конференции с 12 баллами на счету. От «Сочи» он отстает на 7 пунктов.

В первой половине ноября «Динамо» Рига проиграло в пяти встречах кряду. В основное время латвийцы уступили «Автомобилисту» (2:7), «Барысу» (0:3), «Нефтехимику» (1:3) и «Сочи» (1:3).

А после этого динамовцы проиграли «Авто» в дополнительное время (2:3). Затем была встреча низов конференций, в которой подопечные Петериса Скудры прихлопнули «Куньлунь» (5:3).

Далее латвийцы потерпели поражения от «Динамо» Москва (1:6) и «Локомотива» (1:3). А еще в одном матче с «Куньлунем» «Динамо» Рига оказалось сильнее в овертайме (5:4). Но 25 ноября команда Скудры проиграла «Сибири» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 1.87. На ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Динамо» Рига — 3.58.

Последний матч двух слабейших команд Запада остался за сочинцами. Разумеется, рижский клуб имеет право думать о реванше. Ведь где еще набирать очки, если не в поединках с равными соперниками.

В четырех очных встречах в Сочи из пяти последних гости из Латвии забивали хозяевам 2 гола. В грядущем матче рижский клуб может подтвердить эту статистику. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Рига больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0