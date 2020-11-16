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    СКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на СКА Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на СКА — «Салават Юлаев»
    Динар Хафизуллин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Салават Юлаев».
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    СКА

    Команда, представляющая Санкт-Петербург, успела сыграть в 25 матчах регулярного сезона. В турнирной таблице Западной конференции она находится на второй строчке с 33 баллами на счету.

    В октябре СКА шатало в разные стороны, из-за чего питерцы очень часто теряли очки там, где этого мало кто ожидал. В одном из последних матчей октября было разгромное поражение в родных стенах от «Спартака» (1:4).

    В другом домашнем поединке команда Валерия Брагина прихлопнула «Авангард» (5:2). А вот в финальном матче прошлого месяца «армейцы» дома оказались слабее «Куньлуня» (1:2).

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    Однако в ноябре команда из Санкт-Петербурга идет пока без потерь. Три игры в текущем месяце СКА провел в гостях. В этих матчах подопечные Брагина победили «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1) и «Северсталь» (2:0).

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб, базирующийся в Уфе, после 27 матчей регулярного первенства имеет 33 очка на своем счету. Благодаря этому он замыкает сейчас пятерку лидеров Восточной конференции.

    В четырех последних матчах минувшего месяца «Салават Юлаев» дважды остался без набранных баллов. В тех провальных играх «юлаевцы» оказались слабее «Витязя» (3:4) и «Локомотива» (0:5).

    А в заключительных поединках октября подопечные Томи Ламсы добыли крупные победы над «Амуром» (4:1) и «Металлургом» Мг (4:1). Позже уфимцы переиграли «Куньлунь» в овертайме (3:2).

    После паузы на матчи Евротура «Салават Юлаев» встретился в Москве с ЦСКА. Выездная игра закончилась поражением (3:5). А 14 ноября команда Томи Ламсы победила «Динамо» Москва в дополнительное время (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.58, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.80.

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    На данном этапе сезона «Салават Юлаев» имеет третий лучший показатель среди всех клубов КХЛ — 82 гола в 27 играх.

    Кроме того, в восьми матчах из десяти последних с участием уфимцев было забито минимум 5 голов. В предстоящей игре подопечные Томи Ламсы попытаются сыграть на равных со СКА, который в ноябре смотрится неплохо. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.64. 0

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    СКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года. Прогноз на СКА — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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