«Йокерит» — «Трактор». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 16 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Трактор».

«Йокерит»

Команда, представляющая Финляндию, приняла участие в 18 матчах регулярного сезона, в ходе которых она набрала 23 очка. В таблице Западной конференции «джокеры» идут девятыми.

В последних пяти играх октября «Йокерит» потерпел два поражения. Одно из них было во встрече с «Локомотивом» (2:4). А затем в Москве «шуты» разгромили ЦСКА (5:2).

В следующем поединке подопечные Лаури Марьямяки разобрались с «Сибирью» (3:4), после чего они были разбиты «Амуром» (1:4). В финальной игре минувшего месяца финны одолели «Барыс» в овертайме (4:5).

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Первого ноября «Йокерит» с кадровыми потерями крупно влетел «Северстали» (2:5). В следующем матче «шуты» в дополнительное время переиграли «Сочи» (5:4). А перед небольшим карантином «джокеры» уступили СКА (1:4).

«Трактор»

Челябинский клуб закрепился в четверке лидеров Восточной конференции. В 26 играх регулярного сезона эта команда заработала 36 баллов. От первого места ее отделяют 2 очка.

Минувший месяц «Трактор» завершил четырьмя победами в основное время. Две из них были зафиксированы в Хабаровске. На «Платинум Арене» «белые медведи» переиграли «Амур» (4:2, 2:1).

Еще в двух матчах октября подопечные Анвара Гатиятулина разгромили «Торпедо» (4:1) и «Динамо» Рига (5:1). А 1 ноября победная серия «танкистов» была прервана. На чужом льду челябинцы влетели «Магнитке» (1:4).

Однако после паузы на Евротур «Трактору» удалось дома взять реванш благодаря победе в дополнительное время (2:1). В других матчах «медведи» переиграли «Ак Барс» (2:1) и «Куньлунь» (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 3.90, а на победу «Трактора» — 2.84.

Команда Лаури Марьямяки уже не первый раз в сезоне была вынуждена уходить на самоизоляцию. Но когда у финнов все в порядке с составом, они играют хорошо.

В домашнем матче «шуты» сделают все, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах и улучшить турнирное положение. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.82. 0