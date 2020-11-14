«Динамо» Рига — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Арене Рига» 14 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Автомобилист».

«Динамо» Рига

Латвийская команда все еще безнадежно находится в самом низу турнирной таблицы Западной конференции. За 21 матч она набрала всего 7 очков. А разрыв между ближайшим клубом составляет 11 баллов.

На данном этапе регулярного сезона серия без побед «Динамо» Рига увеличилась до 13 поединков. Черная полоса началась с гостевых поражений в основное время от «Витязя» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокерита» (1:4).

В следующих двух поединках подопечные Петериса Скудры по буллитам уступили «Динамо» Минск (3:3, 2:3) и «Локомотиву» (2:2, 0:2). Затем латвийцы получили два технаря за несостоявшиеся игры с «Витязем» и «Магниткой».

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Продолжилась кошмарная полоса «Динамо» Рига и в следующих шести матчах. Представители Латвии проиграли «Динамо» Минск (0:3), «Трактору» (1:5), «Автомобилисту» (2:7), «Барысу» (0:3), «Нефтехимику» (1:3) и «Сочи» (1:3).

«Автомобилист»

Екатеринбургский коллектив в 23 играх регулярного сезона набрал 35 баллов и забил больше всех в КХЛ — 81 гол. В таблице Востока он находится на третьем месте, отставая от первого клуба на 1 очко.

В последних пяти матчах прошлого месяца «Автомобилист» чаще терял очки. К примеру, 16 октября эта команда долго вела в счете в матче с «Торпедо», но в итоге дело дошло буллитов, в которых «Авто» довело встречу до победы (2:2, 3:2).

Затем подопечные Билла Питерса потерпели поражение от «Северстали» (1:2). А после разгрома «Нефтехимика» (2:5) екатеринбуржцы крупно влетели «Авангарду» (3:6).

В последней встрече октября «Автомобилист» вырвал победу у «Локомотива» в дополнительное время (1:0). В ноябрьских матчах «Авто» разбило рижское «Динамо» (7:2) и еще раз обыграло «Локо» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Рига в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 4.94, на ничью они предлагают поставить за 4.90, а на победу «Автомобилиста» — за 1.54.

Сейчас рижский клуб не в тех кондициях, чтобы рассчитывать на очки в поединке с командой, претендующей на первое место в Восточной конференции.

В гостях коллектив из Екатеринбурга снова огорчит коллектив Скудры. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.87. 0