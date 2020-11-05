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    Стоит ли финнам опасаться сборную России?

    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка Карьяла 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Финляндия
    Эмели Суоми
    В матче Кубка Карьяла сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

    Россия

    В последнем розыгрыше Кубка Карьяла российской сборной удалось набрать всего 2 очка. В таблице она тогда финишировала третьей, отстав от лидеров на 6 пунктов.

    В Кубке Карьяла 2019 года Россия потерпела поражение от Финляндии в результативной игре (3:4). Затем команда под руководством Кудашова победила шведов по буллитам (4:4, 2:1) и влетела Чехии (0:3).

    В следующем этапе Евротура Россия заняла второе место с пятью баллами в копилке. В трех поединках в рамках Кубка Первого канала «красная машина» проиграла Швеции (3:4), победила Чехию по буллитам (3:3, 1:0) и прихлопнула Финляндию (2:0).

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    Однако в Кубке Beijer сборная вновь сыграла неудачно, оказавшись последней. В этом соревновании коллектив Кудашова влетел финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам по буллитам (3:3, 0:3).

    Финляндия

    Финская сборная была близка к победе в минувшем розыгрыше Кубка Карьяла. Но в 2019-м году она финишировала в таблице второй с 7 очками, отстав от Чехии всего на 1 балл.

    На старте этого турнира Финляндия переиграла Россию (4:3), после чего она потерпела поражение от Чехии в послематчевых бросках (2:2, 0:1). А в следующей встрече она взяла верх над Швецией (2:1).

    Позже в Кубке Первого канала «львы» оказались на третьем месте с четырьмя набранными баллами. В этом турнире команда Юкки Ялонена влетела чехами по буллитам (3:3, 0:1), раскатала шведов (5:1) и уступила россиянам (0:2).

    В февральских поединках в рамках Кубка Beijer «львы» победили Россию (3:0), а также проиграли Чехии (1:3) и Швеции (1:5). В таблице Финляндия была третьей.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.95, на ничью — 5.40, а на победу Финляндии — 1.49.

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    На этот Евротур тренерский штаб России созвал много молодых хоккеистов, которые, безусловно, хотят проявить себя, защищая цвета сборной.

    В игре с финнами нападение России обязательно найдет свои моменты у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал России больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    Россия — Финляндия. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка Карьяла 5 ноября 2020 года. Прогноз на Россия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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