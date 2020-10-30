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    Сумеет ли «Северсталь» сыграть с «Витязем» первым номером?

    «Северсталь» — «Витязь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Витязь»
    Егор Морозов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» будет принимать «Витязь». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2020 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    Представители Череповца поднялись на пятую строчку в таблице Западной конференции. В 19 играх регулярки «стальным» удалось заработать 23 балла.

    Войти в топ-5 «Северсталь» смогла благодаря недавним удачным играм. В четырех матчах из пяти последних череповецкая команда победила.

    Сперва в «Ледовом дворце» хозяева одержали верх над «Автомобилистом» (2:1), а также переиграли «Сочи» (2:0). А в поединке 23 октября «стальные» позволили «Магнитке» совершить камбэк и в итоге уступили (4:5).

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    После потери очков в матче с «Металлургом» Мг «Северсталь» победила «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1), а 27 октября подопечные Андрея Разина взяли верх над «Спартаком» (4:3).

    «Витязь»

    Хоккейная команда из Подольска расположилась на девятом месте в Западной конференции. В своих 19 матчах регулярки «витязи» добыли 19 очков.

    В этом месяце «Витязь» чаще проигрывает. В восьми последних матчах «богатыри» победили лишь трижды. В начале октября этот коллектив крупно влетел «Локо» (0:5) и уступил «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 2:3).

    Затем подопечные Михаила Кравеца дома прихлопнули «Амур» (6:3), но после удачной игры с «тиграми» «Витязь» потерпел поражения от «Автомобилиста» (3:4) и СКА (1:5).

    Далее команда из Подольска добыла очки в напряженной игре с «Салаватом Юлаевым» (4:3), а позже «витязи» были разгромлены «Сочи» (2:5) и раскатали «Динамо» Москва (5:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» в домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.38, на ничью — за 3.94, а на победу «Витязя» — за 2.60.

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    В последних матчах череповецкая команда существенно улучшила турнирное положение. А вот «Витязь» застрял в нижней части таблицы Запада.

    На своем льду хозяева могут добыть результат, который поможет им подняться на четвертую строчку. Скорее всего, «стальные» такой шанс не упустят. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 с коэффициентом 1.59. 0

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    «Северсталь» — «Витязь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года. Прогноз на «Северсталь» — «Витязь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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