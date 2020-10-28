«Трактор» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Трактор Арене» 28 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Торпедо».

«Трактор»

На счету команды из Челябинска имеется 20 сыгранных матчей. В этих поединках «трактористы» насобирали 26 очков, благодаря чему в Восточной конференции они занимают пятое место.

В октябре «Трактор» впервые проиграл 11 числа. На «Уралец-Арене» «белые медведи» оказались слабее «Автомобилиста» (1:3). После этого челябинцы добыли 3 победы.

В игре с «Ак Барсом» 13 октября подопечные Анвара Гатиятулина были сильнее по буллитам (2:2, 3:1), а затем его команда взяла верх над «Северсталью» (4:0) и «Нефтехимиком» (6:3).

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В следующем матче «Трактор» проиграл «Сибири». А позже были встречи с «Амуром» в Хабаровске, которые завершились для гостей из Челябинска победами (2:1; 4:2).

«Торпедо»

Нижегородская хоккейная команда занимает седьмую строчку в рейтинге Восточной конференции. В 19 играх она сумела набрать 19 баллов. От «Трактора» этот коллектив отстает на 7 пунктов.

В начале месяца «Торпедо» уступило «Сибири» (2:4), а затем провело две встречи с «Амуром» на «Платинум-Арене». В первой «волжане» победили по буллитам (2:2, 2:1), а во второй они проиграли (1:2).

Позже подопечные Дэвида Немировски в «Нагорном» взяли реванш у «Сибири» (3:2), после чего «автозаводцы» уступили «Автомобилисту» в серии буллитов (2:2, 2:3).

В другом матче «Торпедо» оказалось слабее «Куньлуня» (1:3). В двух следующих поединках нижегородцы в дополнительное время обыграли ЦСКА (3:2) и «Металлург» Мг (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.24, а на победу «Торпедо» — 3.78.

В последних матчах регулярки «Трактор» играет лучше ближайшего соперника. Челябинский клуб чаще побеждает, делая это в основное время.

Дома «медведи» смогут решить исход поединка в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с коэффициентом 1.90. 0