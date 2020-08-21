«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч НХЛ 21 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 21 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

«Вашингтон»

Возобновление сезона столичная команда начала с контрольной встречи с «Каролиной», в которой «Кэпс» одержали победу (3:2).

Затем «Вашингтон» уступил «Тампе» по буллитам (2:2, 1:2) и «Филадельфии» в основное время (1:3) в рамках 1/4 группового раунда. Позже коллектив Тодда Рирдена взял верх над «Бостоном» (1:2).

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Выступления в Кубке Стэнли «Кэпс» начали с двух разгромных поражений от «Айлендерс» (2:4; 2:5). В третьем матче столичный клуб проиграл в дополнительное время (1:2).

Четвертая игра прошла 19 августа. В решающем поединке «Вашингтон» победил (3:2), сократив разрыв в серии — 3:1.

«Айлендерс»

В предсезонном поединке клуб из Нью-Йорка обыграл «Рейнджерс» (2:1), после чего представители Бруклина встретились с «Флоридой» в плей-офф.

Свою серию «Айлендерс» начал с двух побед (2:1; 4:2), а в третьем поединке подопечные Барри Троца потерпели поражение (2:3).

В финальной игре «Айлс» раскатали «котов» (5:1). Победная серия клуба из Нью-Йорка продолжилась и в Кубке Стэнли в противостоянии с «Вашингтоном».

В первых двух матчах «Айлендерс» вышел победителем в основное время (4:2; 5:2), а в третьем — в овертайме (2:1). Последний поединок завершился для «Айлс» неудачно (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 4.22, а на победу «Айлендерс» — 2.59.

Поражение в последнем матче не позволило клубу из Нью-Йорка выйти в следующий раунд, поэтому в пятой игре «Айлс» попытаются добиться желаемого. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1.91. 0