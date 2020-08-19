Овечкин вышел на 18 место по голам в плей-офф НХЛ

Нападающийотметился дублем в матче с(3:2).

Таким образом, на счету Овечкина стало 69 заброшенных шайб в 130 матчах плей-офф НХЛ за карьеру, что позволило ему выйти на чистое 18-е место в истории, сообщает официальный сайт лиги.

По этому показателю россиянин обошел капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби с 68 голами в 168 матчах и Горди Хоу с 68 голами в 157 матчах.

Ближайшая цель Овечкина — Стив Айзерман, который занимает 17-е место с 70 голами в плей-офф.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122), второе место занимает Марк Мессье (109), топ-3 замыкает Яри Курри (106). 0