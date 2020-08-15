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    Встреча «Каролины» и «Бостона» подарит много голов

    «Каролина» — «Бостон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Бостон»
    «Каролина» — «Бостон». Ничья в серии — 1:1
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 15 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Бостон».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 15 Августа 2020 года
    Каролина
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    •  Каролина 19:00 Бостон Бостон
  • Кубок Стэнли
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    «Каролина»

    После возобновления сезона НХЛ команда из города Роли, штат Северная Каролина, сыграла в контрольном матче с «Вашингтоном» и потерпела поражение от «Кэпс» (2:3).

    А в плей-офф серии «Каролина» встретилась с «Рейнджерс». В стартовом поединке подопечные Рода Бриндамора победили с минимальной разницей (3:2).

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    А в двух других матчах «Кейнс» разгромили команду из Нью-Йорка с одинаковым счетом (4:1). В первом раунде Кубка Стэнли клуб из Роли бьется с «Бостоном».

    12 августа «Каролина» уступила «медведям» в дополнительное время (3:4), однако спустя 2 дня она восстановила паритет в серии, обыграв «Бостон» (3:2).

    «Бостон»

    В своем матче в рамках предсезонки коллектив из Бостона, штат Массачусетс, сразился с «Коламбусом». В этой встрече «Бис» оказались слабее (1:4).

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    • Далее «Бостон» трижды сыграл в рамках группового раунда Восточной конференции, но с нулем очков в копилке он занял последнее место в таблице.

    Первый матч группы закончился для подопечных Брюса Кэссиди разгромом от «Филадельфии» (1:4), а затем «медведи» уступили «Тампе-Бэй» (2:3) и «Вашингтону» (1:2).

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    А в стартовой игре Кубка Стэнли «Бостон» в дополнительное время разобрался с «Каролиной» (4:3). Однако во втором поединке «Бис» оказались слабее (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.34, а на победу «Бостона» — 2.35.

    В данной серии две сильные команды демонстрируют хорошую игру в атаке. Третий матч между этими соперниками вновь получится результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0

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    «Каролина» — «Бостон». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 15 августа 2020 года. Прогноз на «Каролина» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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