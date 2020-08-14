«Бостон» — «Каролина». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

В плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Каролиной». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 14 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Каролина».

«Бостон»

Впервые после возобновления сезона команда из Бостона, штат Массачусетс, сыграла 31 июля с «Коламбусом» и потерпела крупное поражение (1:4).

В групповом раунде «Бостон» уступил трижды, поэтому в посеве 1/4 Востока он занял последнее место с нулем в графе набранных баллов.

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Сперва подопечные Брюса Кэссиди были разбиты «Филадельфией» (1:4), после чего «медведи» оказались слабее «Тампы-Бэй» (2:3) и «Вашингтона» (1:2).

В стартовом матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон» сразился с «Каролиной» и победил соперников в дополнительное время (4:3).

«Каролина»

Коллектив из города Роли, штат Северная Каролина, сыграл в предсезонке 29 июля. В контрольной встрече он оказался слабее «Вашингтона» (2:3).

Позже в плей-офф «Каролина» сразилась с «Рейнджерс». Благодаря трем победам «Кейнс» выиграли серию всухую — 3:2.

Сперва подопечные Рода Бриндамора победили соперников из Нью-Йорка с минимальным преимуществом (3:2).

А затем «Каролина» дважды разгромила «Рейнджерс» с одинаковым счетом (4:1). В плей-офф Кубка Стэнли «Кейнс» в овертайме оказались слабее «Бостона» (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.34, а на победу «Каролины» — 2.98.

Наши прогноз и ставка на матч — победа «Каролины» или ничья с коэффициентом 1.69. 0