ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингЛичный кошмар Варана. «Реал» без Рамоса не справился с давлением «Сити» Криштиану РоналдуСудейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая Сергей СемакУ Семака все супер. «Зенит» в 2020 оформил золотой требл
  • 17:54
    • ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ сезона 2020/21
  • 17:16
    • «Ювентус» отправил Сарри в отставку
  • 17:33
    • Кикнадзе заявил о нежелании уходить из «Локомотива»
  • 15:18
    • Олимпийская чемпионка откроет школу фигурного катания в Москве
  • 15:07
    • «Локомотив» усилил состав нападающим
  • 14:48
    • Аньелли назвал Роналду опорой «Ювентуса»
  • 12:53
    • Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
    Все новости спорта

    Что ждать от матча аутсайдеров 1/4 Востока?

    «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 9 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Бостон»
    «Вашингтон»
    В групповом матче НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 9 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Бостон».
    ×
    Хоккей. НХЛ. Посев. Восток 09 Августа 2020 года
    Вашингтон
  • НХЛ. Посев. Восток
    •  Вашингтон 19:00 Бостон Бостон
  • НХЛ. Посев. Восток
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Вашингтон»

    В турнирной таблице посева 1/4 Востока столичная команда занимает третье место. После рестарта она заработала 1 очко в двух матчах.

    Перед приостановкой НХЛ «Вашингтон» был лидером турнирной таблицы Столичного дивизиона. Незадолго до паузы «Кэпс» трижды сыграли на выезде.

    Все прогнозы на хоккей

    В гостевых поединках подопечные Тодда Рирдена потерпели поражение от «Рейнджерс» в овертайме (5:6), победили «Питтсбург» (5:2) и уступили «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2).

    А возобновление сезона «Вашингтон» начал с победы в контрольной встрече с «Каролиной» (3:2). В группе Запада «Кэпс» по буллитам влетели «Тампе» (2:2, 1:2) и «Филадельфии» в основное время (1:3).

    «Бостон»

    В таблице Восточной конференции коллектив из Бостона, штат Массачусетс, занимает последнее место с нулем набранных баллов.

  • «Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли
  • Читайте по теме

    • А незадолго до ухода на карантин «Бостон» лидировал в Востоке и в зачете Атлантического дивизиона. В четырех мартовских встречах перед паузой «Бис» выиграли трижды.

    Сперва подопечные Брюса Кэссиди победили «Тампу» (2:1) и «Флориду» в овертайме (2:1), а после поражения от «Тампы» (3:5) «медведи» взяли верх над «Филадельфией» (2:0).

    500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    После рестарта сезона «Бостон» не выигрывал. В контрольном матче команда Кэссиди уступила «Коламбусу» (1:4), а в группе «спицы» оказались слабее «Филадельфии» (1:4) и «Тампы-Бэй» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вашингтона» оценивается коэффициентом 2.72, на ничью букмекеры предлагают котировку 4.34, а на победу «Бостона» — 2.34.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Рух Брест — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тамбов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дрита — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч БАТЭ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Балтика — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Эвергранд — Шаньдун Лунэн
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020     Евгений Савин
  • В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
    • 23:56 06/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 9 августа 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры