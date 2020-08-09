«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 9 августа 2020 года

В групповом матче НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 9 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Бостон».

«Вашингтон»

В турнирной таблице посева 1/4 Востока столичная команда занимает третье место. После рестарта она заработала 1 очко в двух матчах.

Перед приостановкой НХЛ «Вашингтон» был лидером турнирной таблицы Столичного дивизиона. Незадолго до паузы «Кэпс» трижды сыграли на выезде.

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В гостевых поединках подопечные Тодда Рирдена потерпели поражение от «Рейнджерс» в овертайме (5:6), победили «Питтсбург» (5:2) и уступили «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2).

А возобновление сезона «Вашингтон» начал с победы в контрольной встрече с «Каролиной» (3:2). В группе Запада «Кэпс» по буллитам влетели «Тампе» (2:2, 1:2) и «Филадельфии» в основное время (1:3).

«Бостон»

В таблице Восточной конференции коллектив из Бостона, штат Массачусетс, занимает последнее место с нулем набранных баллов.

А незадолго до ухода на карантин «Бостон» лидировал в Востоке и в зачете Атлантического дивизиона. В четырех мартовских встречах перед паузой «Бис» выиграли трижды.

Сперва подопечные Брюса Кэссиди победили «Тампу» (2:1) и «Флориду» в овертайме (2:1), а после поражения от «Тампы» (3:5) «медведи» взяли верх над «Филадельфией» (2:0).

После рестарта сезона «Бостон» не выигрывал. В контрольном матче команда Кэссиди уступила «Коламбусу» (1:4), а в группе «спицы» оказались слабее «Филадельфии» (1:4) и «Тампы-Бэй» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Вашингтона» оценивается коэффициентом 2.72, на ничью букмекеры предлагают котировку 4.34, а на победу «Бостона» — 2.34.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.65. 0