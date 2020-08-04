«Торонто» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 4 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Торонто» сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 4 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Коламбус».

«Торонто»

До приостановки сезона НХЛ канадская команда из провинции Онтарио занимала третье место в Атлантическом дивизионе, имея в 70 матчах разницу забитых и пропущенных 238:227.

В четырех поединках перед паузой «Торонто» проиграл трижды. Сперва «листья» крупно влетели «Сан-Хосе» (2:5), после чего они по буллитам уступили «Лос-Анджелесу» (0:0, 1:2).

Все прогнозы на хоккей

Затем «кабаны» оказались слабее «Анахайма» (1:2) и одержали верх над «Тампой-Бэй» (2:1). В контрольном матче после рестарта коллектив Шелдона Кифа победил «Монреаль» (4:2).

В первом поединке плей-офф НХЛ «Торонто» сыграл на своей арене с «Коламбусом». Эта встреча завершилась поражением канадцев со счетом 0:2.

«Коламбус»

Команда из Колумбуса, штат Огайо до приостановки регулярки находилась на шестом месте в Столичном дивизионе. В 70 играх она вколотила 180 шайб, а пропустить успела 187.

В последних трех поединках регулярного сезона «Коламбус» дважды терял очки. Подопечные Джона Тортореллы оказались слабее «Калгари» в овертайме (2:3) и «Эдмонтона» в основное время (1:4).

В заключительном матче до ухода на карантин «мундиры» одолели «Ванкувер» (2:1). В предсезонке «Блю Джекетс» разнесли «Бостон» (4:1).

В первом поединке плей-офф после рестарта «Коламбус» победил «Торонто» благодаря голам, забитым в третьем периоде (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» в грядущем матче букмекеры предлагают поставить за 2.12, на ничью — за 4.38, а на победу «Коламбуса» — за 3.07.

Канадский клуб, являющийся фаворитом, постарается выровнять положение в серии, но «Коламбус» будет закрываться и не пропустит много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.64. 0