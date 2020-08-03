ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран ТорресЕго сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»? Артета выиграл Кубок Англии через полгода после приходаЭра Артеты в «Арсенале», возможно, началась Мохамед СалахОстаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
  • 19:02
    • Аршавин получил новую должность в «Зените»
  • 18:04
    • Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, несмотря на прокол колеса
  • 17:13
    • Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
  • 13:57
    • Маротта: Месси в «Интере» — это утопия
  • 13:11
    • «Спартак» объявил о подписании Кокорина
  • 13:41
    • Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
  • 13:26
    • Кокорин: Детская обида на «Спартак» позади
    Все новости спорта

    Встреча «Тампы» и «Кэпс» будет результативной

    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»
    «Вашингтон»
    В групповом раунде НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 3 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вашингтон».

    «Тампа-Бэй»

    Команда из штата Флорида успела сыграть в 70 матчах регулярки. С разницей забитых и пропущенных 245:195 она занимала вторую строчку в зачете Атлантического дивизиона.

    Однако в трех поединках из пяти последних до паузы «Тампа-Бэй» проиграла. В первой мартовской встрече она уступила «Бостону» (1:2).

    Все прогнозы на хоккей

    Позже подопечные Джона Купера одержали верх над «Монреалем» (4:0) и взяли реванш у «Бостона» (5:3). А 8 марта «молнии» по буллитам влетели «Детройту» (4:4, 1:2).

    В последнем матче перед уходом на карантин «Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Торонто» (1:2). А в игре предсезонки команда Купера разгромила «Флориду» (5:0).

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия до паузы был лидером Столичного дивизиона. В 69 матчах регулярки он забросил в ворота соперников 240 шайб, пропустив при этом 215.

  • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • Читайте по теме

    • Зимой и в начале весны «Вашингтон», обеспечив лидерство в таблице, стал чаще проигрывать. И лишь в двух из пяти последних поединков «Кэпс» победили.

    Второго марта команда Тодда Рирдена взяла верх над «Миннесотой» (4:3). Затем были поражения от «Филадельфии» (2:5) и «Рейнджерс» в овертайме (5:6).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Позже «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» (5:2) и влетел «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2). В игре предсезонки «Кэпс» оказались сильнее «Каролины» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.38, а на победу «Вашингтона» — 3.02.

    В очной игре сойдутся одни из самых забивных команд в НХЛ. В пяти матчах между собой из шести последних зрители могли увидеть минимум 6 заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сассуоло — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Мьельбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лиепая — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020     Криштиану Роналду
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
    • Вчера в 00:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры