«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Тампа-Бэй» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 3 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Вашингтон».

«Тампа-Бэй»

Команда из штата Флорида успела сыграть в 70 матчах регулярки. С разницей забитых и пропущенных 245:195 она занимала вторую строчку в зачете Атлантического дивизиона.

Однако в трех поединках из пяти последних до паузы «Тампа-Бэй» проиграла. В первой мартовской встрече она уступила «Бостону» (1:2).

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Позже подопечные Джона Купера одержали верх над «Монреалем» (4:0) и взяли реванш у «Бостона» (5:3). А 8 марта «молнии» по буллитам влетели «Детройту» (4:4, 1:2).

В последнем матче перед уходом на карантин «Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Торонто» (1:2). А в игре предсезонки команда Купера разгромила «Флориду» (5:0).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия до паузы был лидером Столичного дивизиона. В 69 матчах регулярки он забросил в ворота соперников 240 шайб, пропустив при этом 215.

Зимой и в начале весны «Вашингтон», обеспечив лидерство в таблице, стал чаще проигрывать. И лишь в двух из пяти последних поединков «Кэпс» победили.

Второго марта команда Тодда Рирдена взяла верх над «Миннесотой» (4:3). Затем были поражения от «Филадельфии» (2:5) и «Рейнджерс» в овертайме (5:6).

Позже «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» (5:2) и влетел «Баффало» по буллитам (2:2, 1:2). В игре предсезонки «Кэпс» оказались сильнее «Каролины» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Тампы-Бэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.38, а на победу «Вашингтона» — 3.02.

В очной игре сойдутся одни из самых забивных команд в НХЛ. В пяти матчах между собой из шести последних зрители могли увидеть минимум 6 заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.64. 0