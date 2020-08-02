«Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года

В квалификационном раунде НХЛ «Калгари» сыграет с «Виннипегом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 2 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег».

«Калгари»

Команда из провинции Альберта успела сыграть в 70 матчах НХЛ. В таблице Тихоокеанского дивизиона она шла на четвертой позиции.

В последних двух февральских поединках регулярки «Калгари» проиграл. Подопечные Джеффа Уорда уступили «Нэшвиллу» в овертайме (3:4) и «Тампе-Бэй» в основное время (3:4).

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В марте «огоньки» провели три победных встречи. В них «Флэймз» одержали верх над «Флоридой» (3:0), «Коламбусом» в добавочном периоде (3:2) и «Аризоной» (3:2).

В последнем матче до ухода на карантин «Калгари» потерпел поражение от «Вегаса» (3:5). В игре предсезонки «огоньки» были разбиты «Эдмонтоном» (1:4).

«Виннипег»

Другая канадская команда приняла участие в 71 матче регулярного сезона НХЛ. В турнирной таблице Центрального дивизиона она была пятой.

Последний раз в регулярке «Виннипег» проигрывал кому-либо 1 марта. Тогда в гостях коллектив Пола Мориса уступил «Эдмонтону» (2:3).

В других четырех встречах перед паузой канадцы победили в основное время. В этих матчах «воздушная армия» взяла верх над «Баффало» (3:1), «Вегасом» (4:0), «Аризоной» (4:2) и «Эдмонтоном» (4:2).

Победная серия «Виннипега» продолжилась и на предсезонке. 30 июня «Джетс» разгромили «Ванкувер» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.20, а на победу «Виннипега» — 3.00.

До паузы в хоккее оба клуба выглядели неплохо. В очной игре будет результативное сражение. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче за 1.76. 0