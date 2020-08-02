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    Добудет ли «Калгари» нужный для себя результат?

    «Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Виннипег»
    Джонни Годро
    В квалификационном раунде НХЛ «Калгари» сыграет с «Виннипегом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 2 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 02 Августа 2020 года
    Калгари
  • НХЛ. Предсезонка
    •  Калгари 05:30 Виннипег Виннипег
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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    «Калгари»

    Команда из провинции Альберта успела сыграть в 70 матчах НХЛ. В таблице Тихоокеанского дивизиона она шла на четвертой позиции.

    В последних двух февральских поединках регулярки «Калгари» проиграл. Подопечные Джеффа Уорда уступили «Нэшвиллу» в овертайме (3:4) и «Тампе-Бэй» в основное время (3:4).

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    В марте «огоньки» провели три победных встречи. В них «Флэймз» одержали верх над «Флоридой» (3:0), «Коламбусом» в добавочном периоде (3:2) и «Аризоной» (3:2).

    В последнем матче до ухода на карантин «Калгари» потерпел поражение от «Вегаса» (3:5). В игре предсезонки «огоньки» были разбиты «Эдмонтоном» (1:4).

    «Виннипег»

    Другая канадская команда приняла участие в 71 матче регулярного сезона НХЛ. В турнирной таблице Центрального дивизиона она была пятой.

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    • Последний раз в регулярке «Виннипег» проигрывал кому-либо 1 марта. Тогда в гостях коллектив Пола Мориса уступил «Эдмонтону» (2:3).

    В других четырех встречах перед паузой канадцы победили в основное время. В этих матчах «воздушная армия» взяла верх над «Баффало» (3:1), «Вегасом» (4:0), «Аризоной» (4:2) и «Эдмонтоном» (4:2).

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    Победная серия «Виннипега» продолжилась и на предсезонке. 30 июня «Джетс» разгромили «Ванкувер» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.20, а на победу «Виннипега» — 3.00.

    До паузы в хоккее оба клуба выглядели неплохо. В очной игре будет результативное сражение. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче за 1.76. 0

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    «Калгари» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 2 августа 2020 года. Прогноз на «Калгари» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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