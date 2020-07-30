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    Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть «Ванкувер»

    Хоккей НХЛ Виннипег Джетс Ванкувер Кэнакс Прогнозы на НХЛ
    «Виннипег» в выставочном матче обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

    «Виннипег»
    «Виннипег»

    В составе победителей по голу забили Такер Пулман, Николай Элерс, Блейк Уилер и Дмитрий Куликов. Автором единственной шайбы «Кэнакс» стал Антуан Руссель

    Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

    НХЛ. Контрольный матч
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Пулман (Уилер, Болье), 18:57 — 1:0; Элерс (Лайне, Моррисси), 34:54 — 2:0; Куликов (Рослович, Копп), 36:19 — 3:0; Руссель (Годетт), 53:13 — 3:1; Уилер (Шайфли, Коннор), 58:21 — 4:1
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