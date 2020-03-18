ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч полуфинала конференций КХЛ 18 марта 2020 года

В игре полуфинала конференций КХЛ ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 18 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо» Москва.

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ЦСКА

В 62 матчах чемпионата КХЛ эта московская команда смогла завоевать 94 балла, благодаря чему она финишировала в регулярке на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В четвертьфинале конференций соперником ЦСКА оказалось «Торпедо». Серия этих противостояний закончилась победой «армейцев» в четырех поединках кряду.

2 марта подопечные Игоря Никитина у себя дома одолели «автозаводцев» со счетом 3:0. С таким же результатом завершилась и вторая встреча — 3:0.

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6 марта «кони» в Нижнем Новгороде разобрались с «Торпедо» в дополнительное время (2:1). 8 числа текущего месяца ЦСКА одержал верх над нижегородцами в овертайме (3:2).

«Динамо» Москва

Еще одни представители Москвы в турнирной таблице Западной конференции заняли четвертое место. В ходе 62 матчей регулярки они заработали 82 балла.

В четвертьфинале конференций «Динамо» Москва встретилось со «Спартаком». В шести поединках серии подопечные Владимира Крикунова выиграли со счетом 4:2.

2 марта бело-голубые разгромили «гладиаторов» дома (5:1). Затем на «ВТБ Арене» хозяева победили с минимальным преимуществом (4:3). 6 числа уже красно-белые одолели соперников в овертайме (5:4).

8 марта «Динамо» Москва потерпело еще одно поражение от «Спартака» (2:3). Однако, в двух других матчах коллектив Крикунова переиграл «народную команду» в основное время (4:1) и в дополнительное время (3:2).

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,48, на ничью — 4,84, а на победу «Динамо» Москва — 6,35.

Коллектив Владимира Крикунова привык забивать соперникам много. В гостях бело-голубые не будут играть закрыто, поэтому наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 1 с коэффициентом 1,74. 0