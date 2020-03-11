«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 11 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч состоится 11 марта на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».

«Салават Юлаев»

Регулярный сезон КХЛ уфимский коллектив завершил на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ходе 62 матчей чемпионата эта команда заработала 68 баллов.

1 марта «Салават Юлаев» встретился с «Авангардом» в рамках первого противостояния четвертьфинала конференций. На арене «Балашиха» команда Николая Цулыгина была разгромлена соперниками со счетом 2:5.

Однако, в двух следующих поединках серии «юлаевцам» удалось выйти вперед. Коллектив из Уфы переиграл «Авангард» в овертайме (3:2) и в основное время (6:3).

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7 марта подопечные Николая Цулыгина были разгромлены «ястребами» (1:5), после чего вновь на арене «Балашиха» «Салават Юлаев» повел в серии, одолев омичей — 6:3.

«Авангард»

Омская команда завершила свой путь в регулярном чемпионате КХЛ на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 63 баллами в активе.

А в серии противостояний с «Салаватом Юлаевым» «Авангард» сейчас проигрывает со счетом 3:2. Первый поединок в четвертьфинале конференций подопечные Боба Хартли провели удачно, разгромив «Салават Юлаев» — 5:2.

Но чуть позже «ястребы» потерпели от уфимцев два поражения. На арене «Балашиха» омичи влетели оппонентам в овертайме (2:3), а затем они уступили уфимцам в гостях в основное время (3:6).

7 марта «Авангард» сумел догнать «Салават Юлаев» в серии (5:1), однако, через пару дней подопечные Боба Хартли снова оказались слабее «юлаевцев» (3:6).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,74, на ничью — 3,94, а на победу «Авангарда» — 2,37.

В этом важном поединке команды не будут играть осторожно. Голов должно быть много. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,64. 0