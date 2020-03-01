«Эдмонтон» — «Виннипег». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 1 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Виннипег». Матч состоится 1 марта на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Виннипег».

«Эдмонтон»

Представители Канады из провинции Альберта в ходе 64 матчей регулярного сезона завоевали 74 балла. Это позволяет им идти третьими в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

15 и 16 февраля «Эдмонтон» дважды победил в выездных поединках. Сперва подопечные Дэйва Типпета разгромили «Флориду» (4:1), после чего они в овертайме одолели «Каролину» (4:3).

Однако чуть позже «нефть» потеряла очки в двух домашних встречах. На арене «Роджерс Плейс» хозяева уступили «Бостону» в дополнительное время (1:2) и оказались слабее «Миннесоты» (3:5).

Все прогнозы на НХЛ

24 февраля «Эдмонтон» сумел переиграть «Лос-Анджелес» (2:4), но через два дня коллектив Дэйва Типпета в добавочном периоде не справился с «Анахаймом» (3:4). Поражением для «нефти» закончилась и игра с «Вегасом» (0:3).

«Виннипег»

Другой канадский клуб, который расположен в провинции Манитоба, сейчас идет пятым в таблице Центрального дивизиона с 72 баллами на счету. От зоны плей-офф команда отстает лишь по дополнительным показателям.

В середине февраля «Виннипег» провел две неудачные домашние встречи. 12 числа подопечные Пола Мориса были разгромлены «Рейнджерс» (1:4), а чуть позже они не справились с «Сан-Хосе» (2:3).

Оправившись от двух поражений в родных стенах, «воздушная армия» победила «Чикаго» (3:2), одержала верх над «Лос-Анджелесом» (6:3) и разнесла «Оттаву» (5:1).

Однако, чуть позже «Виннипег» потерял баллы в противостояниях с «Филадельфией» (2:4), «Баффало» (1:2) и «Вашингтоном» по буллитам (3:3, 2:3). 28 февраля канадцы сумели взять у «Кэпс» реванш (3:0).

Прогноз

На победу «Эдмонтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,24, на ничью — 4,14, а на победу «Виннипега» — 2,80.

Два канадских коллектива сражаются в своих дивизионах за путевку в плей-офф, поэтому терять очки в очном противостоянии они не намерены. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,70. 0