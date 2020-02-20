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    В каком темпе пройдет матч в Сочи?

    «Сочи» — «Витязь». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Витязь
    Прогноз на «Сочи» — «Витязь»
    Андрей Алтыбармакян
    В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Витязь». Матч состоится 20 февраля в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Витязь».
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    Хоккей. КХЛ 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Сочи»

    На данном этапе регулярного чемпионата команда из одноименного города располагается на девятой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    В 58 матчах регулярки этот клуб завоевал 55 баллов. В феврале «Сочи» успел принять участие в пяти встречах. В трех из них подопечные Александра Андриевского проиграли.

    1 числа текущего месяца «леопарды» в родных стенах взяли верх над «Витязем» (5:4). Но в следующей битве с «богатырями» сочинцы уступили в овертайме (1:2).

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    13 февраля коллектив Александра Андриевского в серии послематчевых бросков переиграл «Сибирь» (2:2, 3:2). А затем «Сочи» уступил «Барысу» (3:2) и «Салавату Юлаеву» (2:0).

    «Витязь»

    Представители Подольска в ходе 58 поединков регулярного первенства завоевали 61 балл и заняли седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    В февральских встречах «Витязь» выглядят плохо. Чаще подопечные Михаила Кравеца теряют очки. В пяти играх этот коллектив уступил четырежды.

    Сперва «богатыри» в ледовом дворце «Большой» потерпели поражение от «Сочи» (4:5), а затем команда в Казани оказалась слабее «Ак Барса» (2:5).

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    Единственную победу в текущем месяце «Витязь» заведовал у себя дома, обыграв «Сочи» в дополнительное время (2:1). Чуть позже подопечные Кравеца уступили «Амуру» по буллитам (3:3, 2:3) и «Локомотиву» (1:5).

    Прогноз

    Победа «Сочи» оценивается в 2,28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,88, а на победу «Витязя» — 2,78.

    Оба клуба сейчас страдают из-за плохих результатов. В очной встрече команды будут осторожничать, чтобы не допустить серьезных ошибок. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,81. 0

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