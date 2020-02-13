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    «Бостон» — «Монреаль» Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 13 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Монреаль» Прогноз (к
    Давид Пастрняк
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 13 февраля на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Бостон» — «Монреаль» Прогноз (к.
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    Хоккей. НХЛ 13 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Бостон»

    Команда из штата Массачусетс находится на первом месте в таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона. На счету этого клуба сейчас имеется 80 баллов.

    Февральские выступления подопечные Брюса Кэссиди начали с пяти поединков без поражений. А первым соперником в этой серии был «Виннипег», с которым «Бостон» справился на выезде (2:1).

    Затем черно-золотые в гостях разнесли «Миннесоту» (6:1). 5 февраля «Бис» в родных стенах разгромили «Ванкувер» (4:0). В матче с «Чикаго» «медведи» добыли победу в овертайме (2:1).

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    8 февраля «Бостон» на арене «ТД Гарден» одержал верх над «Аризоной» (4:2), а на следующий день команда Брюса Кэссиди потерпела первое поражение в этом месяце от «Детройта» (1:3).

    «Монреаль»

    Канадский клуб из провинции Квебек находится на пятом месте в таблице Атлантического дивизиона. На счету этой команды имеется 61 очко, а для зоны плей-офф ей нужно отыграть разницу в 5 пунктов.

    Свой первый матч в феврале подопечные Клода Жюльена провели дома. В этой встрече «Монреаль» уверенно разобрался с «Флоридой» (4:0).

    В следующем матче «Хабс» потерпели поражение от «Коламбуса» (3:4). 5 февраля «славные» по буллитам переиграли «Нью-Джерси» (4:4, 1:0).

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    В двух других поединках «Монреаль» победил в дополнительное время. «Трехцветные» взяли верх над «Анахаймом» (3:2) и «Торонто» (2:1). В последней встрече канадцы оказались слабее «Аризоны» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,60, а на победу «Монреаля» — 3,38.

    У себя дома «медведи» добудут уверенную победу над клубом, который не может порадовать стабильностью. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 с коэффициентом 1,59. 0

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