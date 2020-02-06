ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча крядуЗидан ведет «Реал» к новым вершинам Павел Мамаев«Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина Эрлинг ХоландТрансферное окно в Европе. Победители и неудачники
  • 07:03
    • Прядкин — единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ
  • 01:02
    • «Пари Сен-Жермен» в гостях одолел «Нант»
  • 00:56
    • Самый молодой состав «Ливерпуля» добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии
  • 00:49
    • «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
  • 23:32
    • ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»
  • 22:59
    • Гол Йоветича принес «Монако» победу над «Анже»
  • 22:53
    • «Лилль» минимально выиграл у «Ренна»
    Все новости спорта

    Удачно ли выступит Россия в городе Хельсинки?

    Финляндия — Россия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 6 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Шведские хоккейные игры Прогнозы на сборную Финляндии Прогнозы на сборную России
    Прогноз на Финляндия — Россия
    Антон Слепышев
    В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Финляндия встретится с Россией. Матч состоится 6 февраля в «Ледовом Дворце Хельсинки». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на Финляндия — Россия.

    Финляндия

    В Кубке Карьяла, который проходил в ноябре прошлого года, эта сборная заняла второе место в турнирной таблице. А в декабрьских поединках в рамках Трофея Первого канала — третью позицию.

    В двух матчах с Россией в этих соревнованиях «львы» сумели один раз победить (4:3), а встреча 15 декабря закончилась для коллектива Юкки Ялонена поражением (0:2).

    В других поединках в ходе Евротура финны по буллитам уступили Чехии (2:2, 0:1), а также одолели Швецию (2:1) в Кубке Карьяла.

    Все прогнозы на хоккей

    В битве за Кубок Первого канала Финляндия вновь потерпела поражение от Чехии в дополнительное время (3:4). Но чуть позже «львы» разгромили шведов (5:1). А дальше была проигранная россиянам встреча.

    Россия

    В первом этапе Евротура российская команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице. За три поединка сборной удалось заработать всего 2 балла.

    В стартовой игре в рамках Кубка Карьяла 7 ноября «красная машина» сразилась с Финляндией. Битва на «Хартвалл Арене» закончилась поражением россиян (3:4).

    Чуть позже подопечные Алексея Кудашова в серии послематчевых бросков одержали верх над Швецией (4:4, 2:1), но затем Россия уступила Чехии (0:3).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    А в Кубке Первого канала «красная машина» финишировала второй с 5 баллами на счету. В декабрьских матчах Россия проиграла шведам (3:4), победила Чехию по буллитам (3:3, 1:0) и разобралась с Финляндией (2:0).

    Прогноз

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,10, а на победу России — 2,90.

    Безусловно, команда Кудашова постарается выиграть в февральских поединках Евротура. Для этого им нужно удачно выступить в первом матче. Наш прогноз — победа России или ничья с коэффициентом 1,69. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ферль — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брест — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Монпелье — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лион — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Мирандес — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хосеп Гвардиола
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
    • 13:29 03/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
    • Вчера в 13:53     У «Челси» остаются проблемы в атаке
  • «Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления
    • 03:51 02/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Финляндия — Россия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 6 февраля 2020 года. Прогноз на Финляндия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Фати стал героем матча «Барселоны» Футбол Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Леванте» 03/02/2020 в 23:130
  • 07:19
    • Экс-тренер «Тоттенхэма» может сменить Симеоне в «Атлетико»
  • 22:36
    • «Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, уступив «Айнтрахту»
  • 21:42
    • Кононов подпишет контракт с «Ригой»
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраляПокинет ли Англию вингер «Челси», переманит ли Бэкхем форварда «Барселоны», усилится ли ЦСКА форвардом сборной Чехии и другие трансферные новости последних дней 03/02/2020 в 20:020
  • Экспресс дня

  • Станет ли «Лацио» вторым в Серии А?
  • 2.28
    •
  • 01:08
    • «Валенсия» вылетела из Кубка Испании
  • 00:31
    • Перишич попустит два месяца из-за травмы лодыжки
  • 00:18
    • Итудис назвал победу «Анадолу Эфеса» заслуженной
    Хосеп Гвардиола Футбол Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути«Манчестер Сити» проиграл принципиальный матч и подтвердил серьезные проблемы в команде 03/02/2020 в 13:290
  • 20:52
    • Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке
  • 00:14
    • Кьеллини вернулся к тренировкам после травмы
  • 23:38
    • «Барселона» подписала защитника «Бока Хуниорс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие