Финляндия — Россия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 6 февраля 2020 года

В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Финляндия встретится с Россией. Матч состоится 6 февраля в «Ледовом Дворце Хельсинки». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на Финляндия — Россия.

Финляндия

В Кубке Карьяла, который проходил в ноябре прошлого года, эта сборная заняла второе место в турнирной таблице. А в декабрьских поединках в рамках Трофея Первого канала — третью позицию.

В двух матчах с Россией в этих соревнованиях «львы» сумели один раз победить (4:3), а встреча 15 декабря закончилась для коллектива Юкки Ялонена поражением (0:2).

В других поединках в ходе Евротура финны по буллитам уступили Чехии (2:2, 0:1), а также одолели Швецию (2:1) в Кубке Карьяла.

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В битве за Кубок Первого канала Финляндия вновь потерпела поражение от Чехии в дополнительное время (3:4). Но чуть позже «львы» разгромили шведов (5:1). А дальше была проигранная россиянам встреча.

Россия

В первом этапе Евротура российская команда финишировала на третьем месте в турнирной таблице. За три поединка сборной удалось заработать всего 2 балла.

В стартовой игре в рамках Кубка Карьяла 7 ноября «красная машина» сразилась с Финляндией. Битва на «Хартвалл Арене» закончилась поражением россиян (3:4).

Чуть позже подопечные Алексея Кудашова в серии послематчевых бросков одержали верх над Швецией (4:4, 2:1), но затем Россия уступила Чехии (0:3).

А в Кубке Первого канала «красная машина» финишировала второй с 5 баллами на счету. В декабрьских матчах Россия проиграла шведам (3:4), победила Чехию по буллитам (3:3, 1:0) и разобралась с Финляндией (2:0).

Прогноз

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 4,10, а на победу России — 2,90.

Безусловно, команда Кудашова постарается выиграть в февральских поединках Евротура. Для этого им нужно удачно выступить в первом матче. Наш прогноз — победа России или ничья с коэффициентом 1,69. 0