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    С чем уедет «Каролина» из «Сент-Луиса»?

    «Сент-Луис» — «Каролина». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Каролина»
    Андрей Свечников
    В очередной игре НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Каролину». Матч состоится 5 февраля на арене «Энтерпрайз». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Каролина».
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    Хоккей. НХЛ 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Сент-Луис»

    Хоккейный клуб из штата Миссури в текущем сезоне провел 53 поединка. В этих матчах команда заработала 70 баллов, что позволяет ей занимать первое место в Центральном дивизионе.

    Но в последнее время «Сент-Луис» серьезно сдает. В недавних шести встречах подопечные Крейга Беруби потерпели пять пораженией.

    Все началось 16 января, когда дома «ноты» уступили «Филадельфии» в овертайме (3:4). Затем этот коллектив оказался слабее «Колорадо» (3:5) и «Ванкувера» (1:3).

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    29 января «Сент-Луис» в серии послематчевых бросков разобрался с «Калгари» (4:4, 2:0), а в февральских поединках команда Крейга Беруби проиграла «Эдмонтону» (2:4) и «Виннипегу» (2:5).

    «Каролина»

    За 52 матча регулярного первенства команда из города Роли сумела заработать 63 балла. Благодаря этому она занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона.

    Не так давно коллектив Рода Бриндамора пережил небольшой отрезок из трех поражений, который начался с потери очков 14 января в поединке с «Вашингтоном» (0:2).

    Через пару дней «Кейнс» оказались слабее «Коламбуса» (2:3), а затем «Каролина» в дополнительное время проиграла «Анахайму» у себя дома (1:2).

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    20 января команда из Роли по буллитам взял верх над «Айлендерс» (1:1, 3:2). Позже «Кейнс» разгромили «Виннипег» (4:1) и уступили «Вегасу» (3:4). 2 февраля «Каролина» в послематчевых бросках была сильнее «Ванкувера» (3:3, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,10, а на победу «Каролины» — 2,80.

    На арене «Энтерпрайз» гости должны воспользоваться усталостью «нот», чтобы заработать очки и закрепиться в зоне плей-офф Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Каролины» или ничья с коэффициентом 1,64. 0

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    «Сент-Луис» — «Каролина». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 5 февраля 2020 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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