«Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 25 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 25 января на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».

«Автомобилист»

После 50 игр в текущем сезоне КХЛ екатеринбургский коллектив имеет на своем счету 65 очков. В таблице Востока команда находится на четвертой позиции.

В недавних шести встречах подопечные Андрея Мартемьянова победили пять раз. 9 января «Автомобилист» легко разобрался с «Адмиралом» (5:2).

А через три дня в Москве гости в серии послематчевых бросков одержали верх над ЦСКА (2:2, 1:0). Поражением «Авто» завершился поединок с «Северсталью» (1:3).

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Но в остальных матчах клуб из Екатеринбурга выглядел убедительно. «Автомобилист» одолел «Салават Юлаев» (4:2), «Нефтехимик» по буллитам (1:1, 2:0) и «Трактор» (4:1).

«Ак Барс»

За 49 матчей регулярного первенства команда из Казани завоевала 72 очка. В таблице Восточной конференции этот клуб лидирует, а в спину ему дышит «Авангард», заработавший 72 балла за 51 встречу.

В первых двух поединках 2020 года «Ак Барс» победил. 5 января коллектив Дмитрия Квартальнова в овертайме переиграл «Трактор» (4:3), а чуть позже его подопечные разобрались с «Металлургом» Мг (2:0).

Затем «барсы» потерпели поражения от «Торпедо» (1:4) и «Адмирала» (1:5). В следующей игре казанцы по буллитам оказались сильнее «Амура» (2:2, 2:0).

16 января «Ак Барс» потерял очки в противостоянии с «Куньлунем РС» (1:3), после чего он победил «Динамо» Москва (2:0) и «Салават Юлаев» в серии буллитов (2:2, 2:1).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,85, а на победу «Ак Барса» — 2,37.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,57. 0