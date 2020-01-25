ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе Эшли БартиAustralian Open. Барти и Джокович вышли в 1/8 финала, Серена Уильямс и Александрова выбыли «Манчестер Сити»АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», «МЮ» проиграл «Бернли», «Челси» поделил очки с «Арсеналом»
  • 07:04
    • Александрова проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open
  • 00:51
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 00:36
    • Алиев завоевал золото ЧЕ-2020 по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро
  • 01:53
    • «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
  • 23:59
    • Комличенко пройдёт медосмотр в «Динамо»
  • 22:42
    • «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»
  • 22:20
    • Московское «Динамо» обыграло «Витязь»
    Все новости спорта

    «Авто» и «Ак Барс» продемонстрируют яркий матч

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 25 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс»
    Денис Бодров
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 25 января на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс».

    «Автомобилист»

    После 50 игр в текущем сезоне КХЛ екатеринбургский коллектив имеет на своем счету 65 очков. В таблице Востока команда находится на четвертой позиции.

    В недавних шести встречах подопечные Андрея Мартемьянова победили пять раз. 9 января «Автомобилист» легко разобрался с «Адмиралом» (5:2).

    А через три дня в Москве гости в серии послематчевых бросков одержали верх над ЦСКА (2:2, 1:0). Поражением «Авто» завершился поединок с «Северсталью» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но в остальных матчах клуб из Екатеринбурга выглядел убедительно. «Автомобилист» одолел «Салават Юлаев» (4:2), «Нефтехимик» по буллитам (1:1, 2:0) и «Трактор» (4:1).

    «Ак Барс»

    За 49 матчей регулярного первенства команда из Казани завоевала 72 очка. В таблице Восточной конференции этот клуб лидирует, а в спину ему дышит «Авангард», заработавший 72 балла за 51 встречу.

    В первых двух поединках 2020 года «Ак Барс» победил. 5 января коллектив Дмитрия Квартальнова в овертайме переиграл «Трактор» (4:3), а чуть позже его подопечные разобрались с «Металлургом» Мг (2:0).

    Затем «барсы» потерпели поражения от «Торпедо» (1:4) и «Адмирала» (1:5). В следующей игре казанцы по буллитам оказались сильнее «Амура» (2:2, 2:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    16 января «Ак Барс» потерял очки в противостоянии с «Куньлунем РС» (1:3), после чего он победил «Динамо» Москва (2:0) и «Салават Юлаев» в серии буллитов (2:2, 2:1).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,85, а на победу «Ак Барса» — 2,37.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Наоми Осака — Кори Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Брешиа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Нортгемптон Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч КПР — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева
    • 14:19 18/01/2020     Александр Кокорин
  • Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»
    • 14:01 22/01/2020     Тэмми Абрахам
  • Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»
    • 13:55 19/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 25 января 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Алиев — чемпион Европы, Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танцаПодробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию 01:140
  • 10:01
    • Джокович — в 1/8 финала Australian Open-2020
  • 08:58
    • «Лейкерс» одолели «Бруклин», «Кливленд» уступил «Вашингтону»
  • 08:23
    • СМИ: «Интер» согласовал трансфер Эриксена
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг, Кузнецова отправилась домойОбзор матчей четвертого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису Вчера в 17:050
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» продолжит не проигрывать дома?
  • 3.16
    •
  • 10:49
    • Защитник «Наполи» перешел в «Сампдорию»
  • 10:35
    • Возняцки провела последний матч в профессиональной карьере
  • 10:19
    • «Уфа» пополнилась форвардом юношеской сборной России
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» играет так, как будто их не тренируют. Команда Сульшера опять провалиласьПять выводов после матча «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» Вчера в 13:580
  • 08:39
    • Клопп: «Вулверхэмптон» действительно отличаются от многих других команд
  • 07:52
    • Серена Уильямс вылетела из розыгрыша Australian Open
  • 07:34
    • Мане получил травму в игре с «Вулверхэмптоном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие