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    В Филадельфии хозяева постараются сдержать «Кэпс»

    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 9 января 2020 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон»
    Брайан Эллиотт
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 9 января на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 09 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.18
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    «Филадельфия»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона коллектив из штата Пенсильвания находится на пятой строчке. В 43 встречах текущего сезона команда заработала 50 баллов.

    29 декабря на выезде «Филадельфия» сразилась с «Сан-Хосе». Но в этой схватке подопечные Алена Виньо были биты со счетом 1:6.

    В заключительном поединке минувшего года «Хулиганы с Брод-стрит» в дополнительное время одержали верх над «Анахаймом» (1:2), а в 2020 команда только проигрывает.

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    1 января «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» (3:5), после чего она была слабее «Вегаса» (4:5) и «Аризоны» (2:6). В последнем матче «Флайерз» в овертайме не справились с «Каролиной» (4:5).

    «Вашингтон»

    Коллектив из округа Колумбия продолжает уверенно лидировать в Столичном дивизионе и Восточной конференции. За 44 матча команда завоевала 65 очков.

    Концовка минувшего года получилась для «Вашингтона» неудачной. В четырех поединках «Кэпс» уступили трижды. Все началось с крупного поражения на выезде от «Бостона» (3:7).

    Затем подопечные Тодда Рирдена в дополнительное время победили «Коламбус» (2:1), после чего они были слабее «Каролины» (4:6) и «Айлендерс» (3:4).

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    2020 год начался намного лучше. В трех матчах «Вашингтон» трижды выходил триумфатором. В этих встречах «Кэпс» одержали верх над «Каролиной» (4:3), над «Сан-Хосе» в овертайме (5:4) и над «Оттавой» (6:1).

    Прогноз

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2,75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,23.

    Сейчас команда Алена Виньо испытывает проблемы с результатами. В непростом матче «Флайерз» постараются сыграть осторожно. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 9 января 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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