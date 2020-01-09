«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 9 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 9 января на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Вашингтон».

«Филадельфия»

В турнирной таблице Столичного дивизиона коллектив из штата Пенсильвания находится на пятой строчке. В 43 встречах текущего сезона команда заработала 50 баллов.

29 декабря на выезде «Филадельфия» сразилась с «Сан-Хосе». Но в этой схватке подопечные Алена Виньо были биты со счетом 1:6.

В заключительном поединке минувшего года «Хулиганы с Брод-стрит» в дополнительное время одержали верх над «Анахаймом» (1:2), а в 2020 команда только проигрывает.

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1 января «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу» (3:5), после чего она была слабее «Вегаса» (4:5) и «Аризоны» (2:6). В последнем матче «Флайерз» в овертайме не справились с «Каролиной» (4:5).

«Вашингтон»

Коллектив из округа Колумбия продолжает уверенно лидировать в Столичном дивизионе и Восточной конференции. За 44 матча команда завоевала 65 очков.

Концовка минувшего года получилась для «Вашингтона» неудачной. В четырех поединках «Кэпс» уступили трижды. Все началось с крупного поражения на выезде от «Бостона» (3:7).

Затем подопечные Тодда Рирдена в дополнительное время победили «Коламбус» (2:1), после чего они были слабее «Каролины» (4:6) и «Айлендерс» (3:4).

2020 год начался намного лучше. В трех матчах «Вашингтон» трижды выходил триумфатором. В этих встречах «Кэпс» одержали верх над «Каролиной» (4:3), над «Сан-Хосе» в овертайме (5:4) и над «Оттавой» (6:1).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 2,75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,23.

Сейчас команда Алена Виньо испытывает проблемы с результатами. В непростом матче «Флайерз» постараются сыграть осторожно. Наш прогноз — тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,67. 0