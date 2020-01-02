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    Разберется ли Россия со Швейцарией?

    Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч плей-офф Молодежного чемпионата мира 2 января 2020 года

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    Прогноз на Швейцария U20 — Россия U20
    Егор Соколов
    В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею 2 января 2020 года сборная Швейцарии сыграет со сборной России. Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на Швейцария U20 — Россия U20.

    Швейцария

    На групповом этапе Молодежного чемпионата мира эта команда в четырех встречах сумела завоевать 9 очков. В плей-офф она вышла со второго места.

    На старте МЧМ Швейцария сразилась с Казахстаном. Несмотря на попытки соперников отыграться по ходу поединка, подопечные Тьерри Патерлини в третьем периоде смогли забросить две безответные шайбы, благодаря чему они победили — 5:3.

    28 декабря швейцарцы встретились со шведами. На «ВЕРК Арене» «три короны» не оставили оппонентам никаких шансов. Коллектив Тьерри Патерлини был разгромлен со счетом 2:5.

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    В следующих двух матчах Швейцария уже сама крупно обыграла другие сборные. Сперва она снесла команду Словакии (7:2), а затем уверенно разобралась с Финляндией (5:2).

    Россия

    В своих четырех встречах на групповом этапе Молодежного чемпионата мира россияне заработали 6 баллов, что позволило им попасть в четвертьфинал турнира с третьего места.

    А сам старт на международном первенстве получился для коллектива Валерия Брагина неудачным. В поединке на «Остравар Арене» Россия потерпела поражение от Чехии — 3:4.

    В следующей схватке россиянам пыталась противостоять Канада. Но красные не оставили своим соперникам ни единого шанса, разгромив тех всухую — 6:0.

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    29 декабря Россия не справилась с командой США, уступив представителям Северной Америки со счетом 1:3, после чего сборная уверенно разобралась с Германией — 6:1.

    Прогноз

    Победа Швейцарии оценивается в 9,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 8,50, а на победу России — 1,20.

    Несмотря на то что Россия является фаворитом грядущего поединка, швейцарцы постараются как можно лучше сыграть в обороне. Наш прогноз на матч — победа Швейцарии с форой +3,5 с коэффициентом 1,59. 0

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