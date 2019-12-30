«Бостон» — «Баффало». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч НХЛ 30 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Баффало». Матч состоится 30 декабря на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Баффало».

«Бостон»

К грядущему поединку команда, представляющая штат Массачусетс, подходит с 55 баллами на счету, которые ей удалось завоевать в 39 матчах. Сейчас этот коллектив идет первым в таблице Атлантического дивизиона.

С 6 по 13 декабря «Бостон» проиграл в пяти встречах кряду. В них черно-золотые были слабее «Чикаго» в овертайме (3:4), «Колорадо» (1:4), «Оттавы» (2:5), «Вашингтона» (2:3) и «Тампы-Бэй» (2:3).

Серия неудач разбавилась победой 15 декабря над «Флоридой» (4:2), после чего подопечные Брюса Кэссиди потерпели поражения от «Лос-Анджелеса» в дополнительное время (3:4), от «Айлендерс» по буллитам (2:2, 1:2) и от «Нэшвилла» в добавочном периоде (3:4).

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В последних двух поединках «медведи» были на высоте. Сперва «Бостон» дома разгромил «Вашингтон» (7:3), а через несколько дней черно-золотые одержали верх над «Баффало» (3:0).

«Баффало»

На данный момент коллектив из Нью-Йорка принял участие в 39 встречах в регулярке. В них команде удалось завоевать 41 балл, вследствие чего она находится на шестой позиции в рейтинге Атлантического дивизиона.

В первой половине декабря «Баффало» сумел провести небольшой отрезок из трех матчей без поражений. «Мечи» в овертайме победили «Эдмонтон» (3:2), а также переиграли «Сент-Луис» (5:2) и «Нэшвилл» (4:3).

После этой серии «Сэбс» трижды уступили своим соперникам. В дополнительное время они не справились с «Айлендерс» (2:3), затем были слабее «Торонто» (3:5) и «Филадельфии» (1:6).

21 декабря «Баффало» в родных стенах разобрался с «Лос-Анджелесом» (3:2), но чуть позже подопечные Ральфа Крюгера уступили «Оттаве» (1:3) и «Бостону» (0:3).

Прогноз

Победа «Бостона» в грядущем поединке оценивается в 1,77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Баффало» — 3,80.

Несмотря на то что очные встречи этих команд в последнее время не получаются результативными, «медведи» будут постараются уверенно разобраться с оппонентами, а те намерены взять реванш за недавнее поражение. Наш прогноз — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,93. 0