«Бостон» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 24 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Аризону». Матч состоится 24 декабря на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Вашингтон».

«Нэшвилл»

За 35 матчей регулярного первенства клуб из штата Теннесси раздобыл 40 очков. Сейчас эта команда идет пятой в рейтинге Центрального дивизиона.

В недавних шести поединках подопечные Питера Лавиолетта три раза выиграли и столько же уступали своим соперникам. 13 и 15 декабря «Нэшвилл» потерпел поражения от «Баффало» (3:4) и «Далласа» (1:4).

17 декабря «Предс» разгромили «Рейнджерс» (5:2), после чего в поединке с «Айлендерс» «горничные коты» разнесли на выезде коллектив из Нью-Йорка (8:3).

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Через несколько дней в Канаде «Нэшвилл» в дополнительное время потерпел поражение от «Оттавы» (4:5), а в последнем матче «Предс» в добавочном периоде взяли верх над «Бостоном» (4:3).

«Аризона»

За 38 поединков текущего сезона НХЛ клубу, базирующемуся в городе Глендейл, удалось завоевать 46 очков, благодаря чему команда находится на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.

В последнее время подопечные Рика Токкета чередуют победы поражениями, демонстрируя нестабильные результаты. Исходы недавних шести матчей решались для «Аризоны» в основное время.

11 декабря «пустынные псы» были разгромлены «Калгари» (2:5), а спустя пару дней «Йотис» уже сами крупно обыграли «Чикаго» (5:2). Затем команда из Глендейла дома уступила «Нью-Джерси» (1:2).

После осечки в родных стенах «Аризона» переиграла «Сан-Хосе» (3:2), но уже в следующем матче подопечные Токкета крупно влетели «Миннесоте» (8:5). 23 декабря «Йотис» уверенно разобрались с «Аризоной» (5:2).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,10, а победа «Аризоны» оценивается в 2,70.

«Бриджстоун Арена» станет свидетелем противостояния двух схожих по силе команд, любящих играть открыто и забивать много. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0