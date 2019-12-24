«Бостон» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 24 декабря 2019 года

«Нэшвилл»
За 35 матчей регулярного первенства клуб из штата Теннесси раздобыл 40 очков. Сейчас эта команда идет пятой в рейтинге Центрального дивизиона.
В недавних шести поединках подопечные Питера Лавиолетта три раза выиграли и столько же уступали своим соперникам. 13 и 15 декабря «Нэшвилл» потерпел поражения от «Баффало» (3:4) и «Далласа» (1:4).
17 декабря «Предс» разгромили «Рейнджерс» (5:2), после чего в поединке с «Айлендерс» «горничные коты» разнесли на выезде коллектив из Нью-Йорка (8:3).
Через несколько дней в Канаде «Нэшвилл» в дополнительное время потерпел поражение от «Оттавы» (4:5), а в последнем матче «Предс» в добавочном периоде взяли верх над «Бостоном» (4:3).
«Аризона»
За 38 поединков текущего сезона НХЛ клубу, базирующемуся в городе Глендейл, удалось завоевать 46 очков, благодаря чему команда находится на первом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В последнее время подопечные Рика Токкета чередуют победы поражениями, демонстрируя нестабильные результаты. Исходы недавних шести матчей решались для «Аризоны» в основное время.
11 декабря «пустынные псы» были разгромлены «Калгари» (2:5), а спустя пару дней «Йотис» уже сами крупно обыграли «Чикаго» (5:2). Затем команда из Глендейла дома уступила «Нью-Джерси» (1:2).
После осечки в родных стенах «Аризона» переиграла «Сан-Хосе» (3:2), но уже в следующем матче подопечные Токкета крупно влетели «Миннесоте» (8:5). 23 декабря «Йотис» уверенно разобрались с «Аризоной» (5:2).
Прогноз
На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 4,10, а победа «Аризоны» оценивается в 2,70.
«Бриджстоун Арена» станет свидетелем противостояния двух схожих по силе команд, любящих играть открыто и забивать много. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,75. 0