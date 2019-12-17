«Рейнджерс» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 17 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 17 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Нэшвилл».

«Рейнджерс»

В текущем сезоне НХЛ коллектив из Нью-Йорка принял участие в 32 матчах, в ходе которых он заработал 36 очков. Это позволяет команде занимать лишь 6 место в таблице Столичного дивизиона.

В последних играх подопечные Дэвида Куинна выступают не очень удачно, после каждой победы «синерубашечники» проваливают следующий поединок.

К примеру, в начале декабря «Рейнджерс» был разгромлен «Вегасом» (1:4), после чего эта команда одолела «Коламбус» (3:2). Затем клуб из Нью-Йорка проиграл «Монреалю» (1:2), а чуть позже он легко разобрался с «Вегасом» во второй встрече (5:0).

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11 декабря коллектив Куинна потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» (1:3), но несколькими днями позже «Рейнджерс» одержал верх над «Сан-Хосе» (6:3). В последнем матче «синерубашечники» по буллитам были слабее «Анахайма» (3:3, 1:2).

«Нэшвилл»

На данный момент команда из штата Теннесси имеет в своем активе 33 балла, которые ей удалось заработать в 31 встрече. В Центральном дивизионе этот клуб идет на 6 месте.

В шести недавних поединках «горничным котам» удалось победить всего дважды. 1 декабря «Нэшвилл» всухую проиграл «Флориде» (0:3), а затем в овертайме он уступил «Тампе-Бэй» (2:3).

8 декабря «Предс» оказались сильнее «Нью-Джерси» (6:4), а через несколько дней они в родных стенах уверенно разобрались с «Сан-Хосе» (3:1).

Но два последних поединка подопечные Питера Лавиолетта провалили. «Нэшвилл» не справился с «Баффало» (3:4), а затем крупно уступил «Далласу» (1:4).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» в грядущем поединке оценивается в 2,80, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Нэшвилла» — 2,20.

На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева постараются продлить серию неудач «горничных котов». Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,65. 0