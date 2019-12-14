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    Во втором матче сборной России будет много голов

    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Андрей Кузьменко
    В игре в рамках Кубка Первого канала Россия встретится с Чехией. Матч состоится 14 декабря на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 15:00 мск. Прогноз на Россия — Чехия.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.87
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.50
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    Россия

    В розыгрыше Кубка Первого канала россияне стартовали неудачно. Сейчас эта команда находится на последней строчке в таблице с нулем в графе набранных очков.

    На старте декабрьской кампании Евротура «красная машина» на «ВТБ Арене» встретилась со Швецией. В московском поединке хозяева уступили оппонентам со счетом 3:4.

    А осенью в Кубке Карьяла подопечные Алексея Кудашова смогли по буллитам разобраться с «тремя коронами» (4:4, 2:1). До этого Россия проиграла Финляндии (3:4), а после матча со шведами команда не справилась с Чехией (0:3).

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    В ноябрьских играх в рамках Евротура коллектив Кудашова заработал 2 балла, заняв третью строчку в турнирной таблице.

    Чехия

    После стартового матча в декабрьской кампании Евротура эта сборная идет второй с 2 баллами на счету. От лидерской строчки команда отстает на 1 пункт.

    В первом поединке против финнов Чехия несколько раз вела в счете с преимуществом в две шайбы. Но соперники смогли отыграться, и дело дошло до овертайма. В добавочном периоде подопечные Милоша Ржиги вырвали победу со счетом 4:3.

    В осенних встречах Чехия никому не уступила. 7 ноября команда победила Швецию (3:1), а затем она одержала верх над Финляндией по буллитам (2:2, 1:0). В финальной игре коллектив Ржиги разобрался с Россией (3:0).

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    Эти результаты позволили сборной Чехии финишировать первыми в Кубке Карьяла. Тогда им удалось набрать 8 очков.

    Прогноз

    Победа России в этой встрече оценивается коэффициентом 1,87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу Чехии — 3,55.

    В очном поединке сойдутся две команды, любящие забивать много. Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,69. 0

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    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года. Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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