Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Первого канала 14 декабря 2019 года

В игре в рамках Кубка Первого канала Россия встретится с Чехией. Матч состоится 14 декабря на «ВТБ Арене». Начало поединка — в 15:00 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

Россия

В розыгрыше Кубка Первого канала россияне стартовали неудачно. Сейчас эта команда находится на последней строчке в таблице с нулем в графе набранных очков.

На старте декабрьской кампании Евротура «красная машина» на «ВТБ Арене» встретилась со Швецией. В московском поединке хозяева уступили оппонентам со счетом 3:4.

А осенью в Кубке Карьяла подопечные Алексея Кудашова смогли по буллитам разобраться с «тремя коронами» (4:4, 2:1). До этого Россия проиграла Финляндии (3:4), а после матча со шведами команда не справилась с Чехией (0:3).

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В ноябрьских играх в рамках Евротура коллектив Кудашова заработал 2 балла, заняв третью строчку в турнирной таблице.

Чехия

После стартового матча в декабрьской кампании Евротура эта сборная идет второй с 2 баллами на счету. От лидерской строчки команда отстает на 1 пункт.

В первом поединке против финнов Чехия несколько раз вела в счете с преимуществом в две шайбы. Но соперники смогли отыграться, и дело дошло до овертайма. В добавочном периоде подопечные Милоша Ржиги вырвали победу со счетом 4:3.

В осенних встречах Чехия никому не уступила. 7 ноября команда победила Швецию (3:1), а затем она одержала верх над Финляндией по буллитам (2:2, 1:0). В финальной игре коллектив Ржиги разобрался с Россией (3:0).

Эти результаты позволили сборной Чехии финишировать первыми в Кубке Карьяла. Тогда им удалось набрать 8 очков.

Прогноз

Победа России в этой встрече оценивается коэффициентом 1,87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу Чехии — 3,55.

В очном поединке сойдутся две команды, любящие забивать много. Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,69. 0