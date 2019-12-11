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    В родных стенах «шерифы» окружат «дьяволов»

    «Даллас» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Даллас» — «Нью-Джерси»
    Александр Радулов
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Нью-Джерси». Матч состоится 11 декабря на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Нью-Джерси».

    «Даллас»

    На данном этапе регулярного чемпионата клуб из штата Техас успел принять участие в 31 игре. В этих встречах команда набрала 37 баллов и заняла 4 место в рейтинге Центрального дивизиона.

    27 ноября «Даллас» прервал свою победную серию из семи матчей, уступив в гостях «Чикаго» (0:3). А затем «шерифы» потерпели поражение от «Сент-Луиса» (1:3).

    1 декабря подопечные Джима Монтгомери по буллитам проиграли «Миннесоте» (2:2, 2:3), а несколькими днями позже клуб из Техаса был разгромлен «Виннипегом» (1:5).

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    В следующем матче «Даллас» в овертайме смог взять у канадцев реванш (3:2), а в игре с «Айлендерс» «шерифы» победили в основное время — 3:1.

    «Нью-Джерси»

    За 29 матчей регулярного сезона НХЛ коллектив из Ньюарка заработал всего 23 очка. Из-за этого команда идет последней в таблице Столичного дивизиона.

    Не так давно клуб пережил отставку тренера Хайнса. В последних поединках у руля «Девс» его подопечные победили «Монреаль» (6:4), но затем крупно уступили «Рейнджерс» (0:4) и «Баффало» (1:7).

    После разгрома от «мечей» командой начал руководить Ален Насреддин. В его дебютной встрече в роли наставника «Нью-Джерси» потерпел поражение от «Вегаса» (3:4).

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    Следующие два матча «Девс» также провалили. Сперва клуб из Ньюарка в серии буллитов не справился с «Чикаго» (1:2), а чуть позже «Нью-Джерси» оказался слабее «Нэшвилла» (4:6).

    Прогноз

    Победа «Далласа» в этой встрече оценивается в 1,76, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Нью-Джерси» — 3,80.

    Несмотря на смену тренера, «Девс» пока не в состоянии противостоять на равных «шерифам» на их арене. Наш прогноз на матч — победа «Далласа» с коэффициентом 1,76. 0

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    «Даллас» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Даллас» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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