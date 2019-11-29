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    Сколько голов от соперников мы увидим в Бостоне?

    «Бостон» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 29 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Рейнджерс»
    Игроки «Бостона»
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 29 ноября на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Рейнджерс».

    «Бостон»

    В 25 матчах регулярного первенства клубу из штата Массачусетс удалось заработать 39 баллов. Это позволяет команде возглавить таблицу Атлантического дивизиона.

    Уверенной победой над «Торонто» (4:2) черно-золотые прервали серию неудач из четырех встреч кряду. А после поражения по буллитам от «Вашингтона» (2:2, 1:2) «Бостон» больше никому не уступает.

    20 ноября подопечные Брюса Кэссиди разгромили «Нью-Джерси» (5:1), а чуть позже «медведи» оказались сильнее «Баффало» (3:2).

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    Успехом в овертайме завершилась встреча против «Миннесоты» (5:4), а затем «Бостон» вынес «Монреаль» (8:1). 28 ноября команда разобралась с «Оттавой» (2:1).

    «Рейнджерс»

    За 23 встречи в рамках НХЛ клуб из Нью-Йорка сумел набрать 26 очков. Но в Столичном дивизионе команда еще не попала в зону плей-офф, заняв 6 строчку в таблице.

    15 ноября «синерубашечники» были опозорены в поединке против «Тампы-Бэй» (3:9), а затем подопечные Дэвида Куинна оказались слабее «Флориды» (3:4).

    На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева уверенно разобрались с «Вашингтоном» (4:1), после чего «Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» (1:4).

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    С 24 ноября «синерубашечники» обыгрывали оппонентов в трех поединках подряд. Клуб из Нью-Йорка победил «Монреаль» (6:5), «Миннесоту» в овертайме (3:2) и «Каролину» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Бостона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,62, на ничью — 4,90, а успех «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 4,40.

    На «ТД Гарден» сойдутся команды, которые, несмотря на свои проблемы, забивают всегда много. В очном противостоянии голы также будут. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,59. 0

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