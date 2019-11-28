«Вашингтон» — «Флорида». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 28 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Матч состоится 28 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида».

«Вашингтон»

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» никуда не сдвинулись с лидерской позиции. За 25 матчей регулярного сезона коллектив из округа Колумбия набрал 37 очков.

После домашней неудачной игры с «Монреалем», в которой хозяева уступили крупно (2:5), «Вашингтону» удалось дважды победить, а другие два поединка оказались провальными.

17 ноября в серии буллитов подопечные Тодда Рирдена были сильнее «Бостона» (2:2, 2:1), а затем «Кэпс» уверенно разобрались с «Анахаймом» (5:2).

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Но поединок в Нью-Йорке против «Рейнджерс» «Кэпс» проиграли довольно крупно (1:4). Домашнюю встречу с «Ванкувером» «Вашингтон» довел до послематчевых бросков, в которых хозяева уступили (1:1, 0:1).

«Флорида»

В 24 играх текущего сезона НХЛ клуб из Санрайза заработал 29 очков. Это позволяет команде занимать вторую строчку в списке сильнейших Атлантического дивизиона.

После поражения в результативном поединке с «Виннипегом» (3:4) «Флориде» удалось победить в трех последующих встречах.

Подопечные Джоэля Кенневилля взяли верх над «Рейнджерс» (4:3), а потом была уверенная виктория над «Филадельфией» (5:2). В матче с «Анахаймом» команда обыграла соперников в овертайме (5:4).

Этот небольшой победный отрезок оборвался 24 ноября. Тогда в гостях «коты» уступили «Каролине» (2:4). В поединке с «Баффало» «Флорида» также забила дважды, но пропустила пять голов — 2:5.

Прогноз

Победа «Вашингтона» в этом поединке оценивается коэффициентом 2,00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Флориды» — 3,00.

На «Капитал Уан Арене» встретятся одни из самых результативных команд нынешнего сезона. Но в родных стенах «Кэпс», безусловно, являются фаворитами. Наш прогноз на матч — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0