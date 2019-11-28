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    Чем завершится игра двух результативных команд?

    «Вашингтон» — «Флорида». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида»
    Брэйден Холтби
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Матч состоится 28 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Флорида».
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    Хоккей. НХЛ 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.95
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 3.10
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    «Вашингтон»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпс» никуда не сдвинулись с лидерской позиции. За 25 матчей регулярного сезона коллектив из округа Колумбия набрал 37 очков.

    После домашней неудачной игры с «Монреалем», в которой хозяева уступили крупно (2:5), «Вашингтону» удалось дважды победить, а другие два поединка оказались провальными.

    17 ноября в серии буллитов подопечные Тодда Рирдена были сильнее «Бостона» (2:2, 2:1), а затем «Кэпс» уверенно разобрались с «Анахаймом» (5:2).

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    Но поединок в Нью-Йорке против «Рейнджерс» «Кэпс» проиграли довольно крупно (1:4). Домашнюю встречу с «Ванкувером» «Вашингтон» довел до послематчевых бросков, в которых хозяева уступили (1:1, 0:1).

    «Флорида»

    В 24 играх текущего сезона НХЛ клуб из Санрайза заработал 29 очков. Это позволяет команде занимать вторую строчку в списке сильнейших Атлантического дивизиона.

    После поражения в результативном поединке с «Виннипегом» (3:4) «Флориде» удалось победить в трех последующих встречах.

    Подопечные Джоэля Кенневилля взяли верх над «Рейнджерс» (4:3), а потом была уверенная виктория над «Филадельфией» (5:2). В матче с «Анахаймом» команда обыграла соперников в овертайме (5:4).

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    Этот небольшой победный отрезок оборвался 24 ноября. Тогда в гостях «коты» уступили «Каролине» (2:4). В поединке с «Баффало» «Флорида» также забила дважды, но пропустила пять голов — 2:5.

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» в этом поединке оценивается коэффициентом 2,00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,50, а на победу «Флориды» — 3,00.

    На «Капитал Уан Арене» встретятся одни из самых результативных команд нынешнего сезона. Но в родных стенах «Кэпс», безусловно, являются фаворитами. Наш прогноз на матч — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0

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