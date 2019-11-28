«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Матч состоится 28 ноября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс».

«Автомобилист»

После 30 поединков регулярки коллектив из Екатеринбурга расположился на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 35 баллами на счету.

В последних пяти встречах «авто» сумело победить трижды. 17 ноября в Челябинске гости взяли верх над «Трактором» (4:2). Этот матч стал четвертым в серии успешных выступлений.

Но спустя пару дней данный отрезок прервался во встрече с «Барысом». В Нур-Султане подопечные Андрея Мартемьянова уступили в овертайме (2:3).

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Затем «Автомобилист» в дополнительное время переиграл «Авангард» (2:1), после чего он одолел ЦСКА (2:1). А в домашнем поединке с «Торпедо» хозяева оказались слабее (3:4).

«Барыс»

На данный момент представители Казахстана имеют в своей копилке 38 очков, которые клубу удалось добыть в 30 матчах. В таблице Востока команда замыкает пятерку сильнейших.

После серии из 5 поражений кряду «Барыс» сумел в овертайме переиграть «Северсталь» (2:1). Но чуть позже коллектив из Нур-Султана в дополнительное время уступил московскому «Динамо» (2:3).

А в поединке против «Автомобилиста» «Барыс» в добавочном периоде выиграл (3:2). Затем команда вновь потерпела две неудачи.

Подопечные Андрея Скабелки были разгромлены «Ак Барсом» (1:5), а чуть позже в овертайме казахстанцы уступили «Амуру» (2:3). Еще одним добавочным периодом завершилось противостояние с «Металлургом» Мг, в котором «барсы» были сильнее «лисов» (2:1).

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,90, а на победу «Барыса» — 3,00.

В Екатеринбурге хозяева попытаются воспользоваться всеми слабостями представителей Казахстана. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,67. 0