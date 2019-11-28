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    Сколько раз «Автомобилист» забьет в ворота «Барыса»?

    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс»
    Игрок «Автомобилиста»
    В очередной игре КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Матч состоится 28 ноября на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс».

    «Автомобилист»

    После 30 поединков регулярки коллектив из Екатеринбурга расположился на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 35 баллами на счету.

    В последних пяти встречах «авто» сумело победить трижды. 17 ноября в Челябинске гости взяли верх над «Трактором» (4:2). Этот матч стал четвертым в серии успешных выступлений.

    Но спустя пару дней данный отрезок прервался во встрече с «Барысом». В Нур-Султане подопечные Андрея Мартемьянова уступили в овертайме (2:3).

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    Затем «Автомобилист» в дополнительное время переиграл «Авангард» (2:1), после чего он одолел ЦСКА (2:1). А в домашнем поединке с «Торпедо» хозяева оказались слабее (3:4).

    «Барыс»

    На данный момент представители Казахстана имеют в своей копилке 38 очков, которые клубу удалось добыть в 30 матчах. В таблице Востока команда замыкает пятерку сильнейших.

    После серии из 5 поражений кряду «Барыс» сумел в овертайме переиграть «Северсталь» (2:1). Но чуть позже коллектив из Нур-Султана в дополнительное время уступил московскому «Динамо» (2:3).

    А в поединке против «Автомобилиста» «Барыс» в добавочном периоде выиграл (3:2). Затем команда вновь потерпела две неудачи.

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    Подопечные Андрея Скабелки были разгромлены «Ак Барсом» (1:5), а чуть позже в овертайме казахстанцы уступили «Амуру» (2:3). Еще одним добавочным периодом завершилось противостояние с «Металлургом» Мг, в котором «барсы» были сильнее «лисов» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,90, а на победу «Барыса» — 3,00.

    В Екатеринбурге хозяева попытаются воспользоваться всеми слабостями представителей Казахстана. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Барыс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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