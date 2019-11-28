«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2019 года

«Автомобилист»
После 30 поединков регулярки коллектив из Екатеринбурга расположился на 6 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 35 баллами на счету.
В последних пяти встречах «авто» сумело победить трижды. 17 ноября в Челябинске гости взяли верх над «Трактором» (4:2). Этот матч стал четвертым в серии успешных выступлений.
Но спустя пару дней данный отрезок прервался во встрече с «Барысом». В Нур-Султане подопечные Андрея Мартемьянова уступили в овертайме (2:3).
Затем «Автомобилист» в дополнительное время переиграл «Авангард» (2:1), после чего он одолел ЦСКА (2:1). А в домашнем поединке с «Торпедо» хозяева оказались слабее (3:4).
«Барыс»
На данный момент представители Казахстана имеют в своей копилке 38 очков, которые клубу удалось добыть в 30 матчах. В таблице Востока команда замыкает пятерку сильнейших.
После серии из 5 поражений кряду «Барыс» сумел в овертайме переиграть «Северсталь» (2:1). Но чуть позже коллектив из Нур-Султана в дополнительное время уступил московскому «Динамо» (2:3).
А в поединке против «Автомобилиста» «Барыс» в добавочном периоде выиграл (3:2). Затем команда вновь потерпела две неудачи.
Подопечные Андрея Скабелки были разгромлены «Ак Барсом» (1:5), а чуть позже в овертайме казахстанцы уступили «Амуру» (2:3). Еще одним добавочным периодом завершилось противостояние с «Металлургом» Мг, в котором «барсы» были сильнее «лисов» (2:1).
Прогноз
На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,17, на ничью — 3,90, а на победу «Барыса» — 3,00.
В Екатеринбурге хозяева попытаются воспользоваться всеми слабостями представителей Казахстана. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 с коэффициентом 1,67. 0